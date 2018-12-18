Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Galyum nitrat materyalini şarj teknolojilerinde kullanan ilk üretici Anker, üç farklı boyuttaki Atom serisiyle çok daha küçük boyutlarda cihazlarla dizüstü bilgisayarları şarj edebiliyor. Dünyanın en küçük boyutlu USB-C şarj aygıtları arasında yer alan Atom PD1, 60 gram ağırlığına karşın 27 vat güç çıkışıyla akıllı telefon, tablet, Nintendo Switch ve MacBook gibi yüksek enerji ihtiyacına sahip elektronik aygıtları tam verimlilikle şarj edebiliyor. Anker’in 60 vat çıkışlı Atom PD2 modelinde iki USB-C portu bulunurken 100 vat gücünde Atom PD4’ün üzerinde ise iki adet USB-C çıkışın yanı sıra, iki adet USB-A bağlantısı yer alıyor. Anker Atom serisi şarj cihazları, Şubat 2019’da Türkiye’de Hepsiburada başta olmak üzere çevrim içi ve perakende mağazalarda tüketicilerle buluşacak.