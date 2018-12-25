Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

1500 metrekare büyüklüğe sahip veri merkezi Türkiye’nin en büyüğü olma özelliği taşıyor. Kritik veri ve altyapıya sahip kamu kurumları ve kurumsal şirketlerin siber güvenlik ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunan merkez, Türkiye’yi siber saldırılara karşı koruyacak şekilde donatıldı.



Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Siber Güvenlik Merkezinde kurumsal müşterilere sunulan hizmetlere ek olarak Güvenlik Duvarı, Aktif Savunma, İçerik Filtreleme, Anti-DDoS, Anti-Virüs hizmetleri sunulduğunu söyledi. Kıraç, ayrıca kurumsal müşterilerin kendi yerel ağlarında konumlandırabileceği özel güvenlik çözümleri, Gelişmiş Tehdit Engelleme hizmetleri (Anti-APT) ve Siber Güvenlik Merkezî Yönetim hizmetlerinden yararlanacağını söyledi. Türkiye’nin en çok siber saldırıya uğrayan 8. ülke olduğunu hatırlatan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal da, “Siber Güvenlik Merkezimizde İzleme, Analiz, Uç Cihaz Yönetimi ve Danışmanlık adı altındaki 14 farklı ürün ve servisi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye’nin verisini koruyoruz” diye konuştu.