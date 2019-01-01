Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Rapora göre 2018 yılında Hepsiburada’dan en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategori; temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik, kitap, anne bebek ve oyuncak ile hırdavat oldu. Sipariş adetlerinde ilk sırayı ofis kırtasiye kategorisi alırken, onu kozmetik, müzik ve bahçe kategorileri takip etti. En fazla talep gösterilen ürünler ise bebek bezi, toz deterjan, akıllı bileklik, bulaşık yıkama kapsülü ve şarj edilebilir diş fırçası şeklinde sıralandı. Ayrıca bu yıl yerli ve milli ürünlere ilginin yüzde 100 artış gösterdiğini belirten Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, “Yerli Üretim’ logosu ile milli ürünlere olan talep olumlu anlamda arttı” dedi. Verilere göre en çok alışveriş yapılan il İstanbul il, en çok alışveriş yapılan gün pazartesi ve en çok alışveriş yapılan saat 12.00-14.00 arası oldu.