Balçova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, "rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
- Onur Yiğit hakkında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Haziran 2026 tarihli kararıyla konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.
- Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Onur Yiğit, İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
- Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
- Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
- Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Onur Yiğit hakkında "rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Haziran 2026 tarihli kararıyla konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildiği hatırlatıldı.
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Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Onur Yiğit'in, İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
SEÇİM TARİHİ
Onur Yiğit'in yerine başkan vekili seçiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını bildirdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla, şüphelilerden E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.