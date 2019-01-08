Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Blockchain teknolojisi sayesinde banka aracılığı olmadan insanların her alanında güvenli ve hızlı ödeme işlemi yapmalarına imkan sağlayan MenaPay, akıllı telefonlara indirilen ücretsiz bir uygulama üzerinden çalışıyor. MENA bölgesinin yüzde 84’ünün bankacılık faaliyetlerini kullanmadığına dikkat çeken MenaPay CPO’su Orhan Bayram “’MenaPay QR kodlu ödeme altyapısı ile tüm ödeme işlemlerini blockchain üzerinde gerçekleştirirken her bir işlem maksimum 5 saniyede gerçekleşiyor. Yenilikçi bir yaklaşım ile MENA bölgesi insanlarının nakit kullanım oranlarını düşürecek ve dünyanın en büyük nakitsiz toplumunu blockchain teknolojisini de kullanarak MENA bölgesinde inşa edeceğiz’’ dedi.