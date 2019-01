Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Mekatronik mezunu bir girişimci. Daha 28 yaşında. İki yıl önce kuruduğu şirket bugün 50 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşmış. “Hedefim yıl sonuna kadar 100 milyon dolarlık bir şirket olmak” diyor Thread In Motion Kurucu Ortağı Kadir Demircioğlu.

İş hayatına aile şirketinde başlayan Demircioğlu tekstil işinde rakiplerinden farklılaşmak isteyince kendini bir anda startup yarışmalarında bulmuş.

Demircioğlu daha yeni mezun bir öğrenci olarak başladığı o günleri “Özel günlerde kullanılmak üzere kostümler yapıyorduk. Startup yarışmalara katılıyorduk ama girişim desteği alamıyorduk. Çünkü ürünlerimizde inovasyon yoktu. Biz de giyilebilir teknoloji üzerine neler yapabiliriz diye düşündük. Akıllı kumaşlar aklımıza geldi. Yıldız Teknopark’ta çalışmaya başladık. Birkaç başarısız denemenin ardından akıllı eldiven ürettik” şeklinde özetliyor.

Mercedes Benz’in geçtiğimiz sene düzenlediği startup yarışmasında akıllı eldiven ile birinci olan Kadir Demircioğlu’nun geliştirdiği teknoloji harikası ürün önce Mercedes’in Hadımköy’deki fabrikasında kullanılmaya başlamış. Onu Renault, Hyundai ve Fiat’ın fabrikaları takip etmiş. Derken Ferrari’ye el atmış. Şimdiden kırmızı eldivenlerin heyecanını yaşıyor. İki buçuk milyon avroluk bir satıştan söz ediyoruz. İtalya Posta Servisi de sırada. İhalesi haziran ayında yapılacak ama Demircioğlu posta servisine de gireceklerini söylüyor. Gelin akıllı eldivenlerle neler yapılıyor kendisinden dinleyelim: Akıllı eldiven bir otomobil fabrikasının günde fazladan 120 araç üretmesini sağlıyor. Bu da ayda 3 bin araç demek. Muazzam bir etki... Zaman boyutu da var. Bir günde Türkiye'de ortalama 1.500 araç üretiliyor. Bu araçların her birinin içerisinde 5 bin farklı parça yer alıyor. Her bir parçanın bir barkodu bulunuyor. Bu barkodları okutmak için her hatta bir el terminali bulunuyor. Hatta çalışan işçi el terminalini yerinden alıyor, barkodu okutup tekrar yerine koyuyor. Bu sırada bir gözü de ekranda. Eğer parça yanlış ise ekran kırmızı yanıyor. İş bittikten sonra el terminalini bırakıyor montaja geçiyor. Bütün bu işlemler 8 saniye sürüyor. Akıllı eldivenle barkod okutma işlemi en fazla 4 saniyede tamamlanıyor. Yani fabrika akıllı eldiven sayesinde günde 30 milyon saniye tasarruf ediyor. Ayrıca ekrana da ihtiyaç yok. Eğer yanlış parçayı yanlış ürüne takarsanız eliniz titriyor. Size o parçayı taktırmıyor. En güzel özelliği ise şu: Bursa’da ki fabrikada takılan bir ürünün bilgisi anında Fransa ve İtalya’ya gidiyor. İşin içerisinde Endüstri 4.0 da var. Yüzde 100 izlenebilirlik sunuyoruz. Parça kayıplarının yüzde 100 önüne geçiyoruz. Mesela bir fabrikada geçtiğimiz senelerde 78 adet yanlış airbag takılmış. İşçi hatasından dolayı. Firma ile üç aydır çalışıyoruz ve sıfır hata ile iş yapıyorlar. Firma arabayı geri çağırmak zorunda kalmayacak. Büyük bir avantaj. Otomotivin yanı sıra yan sanayi ile de çalışıyoruz. Dünyadaki araç koltuklarının yüzde 70'ini Türkiye'deki Martur isimli bir firma yapıyor. Onlar da bizim müşterimiz. Ayrıca Martur'un Romanya’daki fabrikasında da eldivenlerimiz kullanılmaya başlayacak.

Akıllı eldiven kullananlar sadece otomotivciler değil tabii. Demircioğlu bütün depoların ve lojistik firmaların potansiyel müşteri olduğunu söylüyor ve ekliyor: Trendyol, Modanisa, e-Bebek ve Whatson gibi e-Ticaret firmalarına da hizmet veriyoruz. THY ile birlikte bir proje yapıyoruz. Titanyum kaplı vida. Bir tanesinin fiyatı 4.500 avro. Doğru yerden alındı mı, doğru yere götürüldü mü öğrenmek istiyor. Şu an orada da eldivenlerimiz kullanılıyor.

BİR ELDE 12 MARİFET

Akıllı eldiven iki parçadan oluşuyor. Barkod okuyucu istasyonu ve eldivenden. İstasyonda 12 ayrı sensör kullanılabiliyor. Barkod, sıcaklık, basın, renk. ağırlık vs. gibi. Ancak müşteriler bu sensörlerden üç tanesini aynı anda kullanabiliyor. Bu da ihtiyaca göre belirleniyor.

Eldivende iletişim ise iletken ipliklerle sağlanıyor. Bluetooth, Wi-Fi ve Lora üzerinden bağlantı kuruluyor. Bu da müşterinin tercihine göre

değişiyor.

Sırada endüstriyel saatler var. Yeni ürün için çalıştıklarını belirten Demircioğlu, bütün cihazların bir birileriyle haberleştiğini ve elde edilen verilerin bulut bilişim tabanlı bir platformda tutulduğunu aktararak takip sistemleri, hata önleme çözümleri, sensör temelli cihazlar ve özel üretim antenleriyle uçtan uca bir çözüm sunduklarını vurguladı.

ÇİNLİLERDEN 50 MİLYON DOLARLIK TEKLİF ALDIK

Çok sayıda satın alma teklifi aldıklarını dile getiren Demircioğlu “Çinli bir firma satın almak için 50 milyon doların üzerinden bir teklifte buldu. Adını vermeyeceğim ama ünlü bir grup. Ancak biz satmadık. İnandığımız ve yapacağımız daha çok iş var” dedi.

ABD'YE AÇILACAK

Kadir Demircioğlu İstanbul’da 12 kişilik bir ekibe liderlik ediyor. San Francisco ve Londra’da ofisi var. İlk ihracatlarını İtalya’ya yaptıklarını belirten Demircioğlu “Bu sene İspanya, İsviçre ve Güney Asya ülkelerine gireceğiz. Amerika’ya yayılmak istiyoruz. Orada da otomobilden başlayacağız. Yurt dışında genelde distribütörler üzerinden gidiyoruz. Sene sonuna kadar 4 milyon avrosu yurt dışına olmak üzere 9 milyon avroluk satış hedefliyoruz” diye konuştu.