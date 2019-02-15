Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İSTANBUL

Daha düne kadar teknoloji transferi yapan Türk firmaları geliştirdikleri teknolojilerle yurt dışında dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’nin en fazla yazılım ihracatını yapan firması Ekin Teknoloji tarafından geliştirilen akıllı devriye aracı Ekin Patrol daha satışa çıkmadan kopyalandı. Alman polis teşkilatı tarafından test amaçlı olarak kullanılan Patrol’un Alman rakibi tarafından bir benzeri yapılırken, Çinlilerden talep yağıyor.

STANDARTLARI BİZ BELİRLİYORUZ

Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin ilk defa akıllı tepe lambası ile birlikte 2012 yılında kullanıma sundukları Ekin Patrol’un bugüne kadar bir çok ülke ve polis teşkilatında başarıyla test edildiğini söyledi. Geride bıraktıkları son iki yıl boyunca da Patrol’u geliştirdiklerini belirten Ekin “Bu iki yıl bizim için hazırlık dönemiydi. İstanbul ve Ankara’da çalışan 60 kişilik AR-GE, tasarım ekiplerimiz ile ürün ve yazılımlarımızı tamamen baştan yaptık. Yoğun şekilde yapay zekâ kullanıldı. Ekin Patrol artık Ekin Patrol G2 oldu. Ürettiği elektrikli otomobillerde dünyada en fazla işlemci gücü kullanan bir marka var. Ekin Patrol G2, ondan 3 kat fazla işlemci gücü kullanıyor. Araçtaki plaka tanıma, hız tespiti, park ihlali, yüz tanıma hepsi yüzde 100 yerli mühendislik ürünü. Bunların bildirimini, komuta merkezi ile iletişimini tamamen tepe lambası içinde gerçekleştiriyor. Geldiğimiz noktada yüz ve plaka tanımada gündüz yüzde 100, gece yüzde 99 başarı oranına ulaştık. Dünyada standartları belirler hale geldik” dedi. 2019’u atılım yılı olarak ilan ettiklerini dile getiren Ekin “2019 satış yılımız olacak. Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri bizim klasik pazarlarımız. Artık teknoloji konusunda dünyanın en talepkâr pazarlarına giriyoruz. Almanya, İsviçre, Meksika ve Malezya’da ilk siparişlerimizi aldık. Japonya ve Singapur’da görüşmelerimiz devam ediyor. Avrupa’da birden fazla ülkede ürünlerimiz test ediliyor. Bu yıl içerisinde ABD’de de ilk faturamızı keseceğiz. 4 büyük şehrinden birinde olacağız. Bu ülkede 240 gündür devam eden testlerde 10 milyondan fazla plaka tanıdık. 50 eyaletin plakasını okuyabiliyoruz” diye konuştu.

ÇİNLİLERE SATMIYORUZ

Yüz tanıma ve plaka okuma yapan tek şirket olduklarını ifade eden Akif Ekin şunları kaydetti: Yabancı rakiplerimiz bizi yakından takip ediyor. Alman rakip firmanın kopyaladığı ürün Orta Doğu’da karşımıza çıktı. Çin’den çok sayıda sipariş alıyoruz ama onlara satmıyoruz Çünkü bizi kopyalamak istiyorlar. Ekin, Patrol’un yanı sıra bisiklete monte edilebilen Ekin Bike Patrol ile de mobil devriye dönemini başlattıklarını söyledi.

HEDEF BİR MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

2017 yılında gerçekleştirdikleri 44 milyon dolarlık yazılım ihracatı ile Türkiye’nin en fazla yazılım yapan firması olduklarını dile getiren Akif Ekin, kısa vadede hedeflerinin 100 milyon dolarlık satış olduğunu söyledi. Ekin “Dünya iç güvenlik pazarı büyüklüğü 150 milyar dolar. Türkiye’de pazarın büyüklüğü ise bir milyar lira civarında. İç pazarda Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere kullanılıyor. Ancak kamunun güvenlik teknolojilerinde yerli şirketlerin rekabetinin önünü açmasının teknoloji geliştirilmesi ve pazara sunulmasını hızlandıracağını düşünüyoruz. Beş on yıl içerisinde bir milyar dolarlık satış yapacağımıza inanıyoruz” dedi.