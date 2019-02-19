Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Online yemek pazarında kılıçlar çekildi. Türkiye’nin en büyük yemek sipariş platformu Yemeksepeti’nin BanaBi uygulaması ile online dağıtım alanına girmesi üzerine karşı atağa geçen Getir de ‘GetirYemek’ ile yemek siparişi sektörüne adım attı. 7 Şubat’ta hayata geçen GetirYemek’e 1000’in üzerinde restoran iş ortağı oldu. 2000 kişilik ekibiyle hizmet veren Getir, yeni girişimiyle 500’ün üzerinde kişiye de istihdam sağladı. Getir Kurucusu Nazım Salur İstanbul’da binden fazla ürünü ortalama on dakika içerisinde kullanıcılarla buluşturduklarını belirterek “Yemeksepeti bizim alanımıza girince biz de yemek sepeti işine girmeye karar verdik. bir buçuk ay gibi kısa bir sürede aktif hâle getirdiğimiz GetirYemek özelliğiyle evlere sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Binin üzerinde restoranla anlaşma sağladık. Yemek hizmetiyle toplamda 25 bin işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz. Kullanıcılar, Getir kuryelerinin getirdiği siparişlerini ortalama 20 dakika içerisinde teslim alırken, özel izolasyona sahip ‘Thermobox’ sepetlerde taşınan yemekler sıcaklıklarını koruyor. Sipariş durumunun canlı olarak takip edilebildiği uygulamada kullanıcılar, harita üzerinden siparişlerinin kendisine ne zaman ulaşacağını da anlık olarak izleyebiliyor” dedi.

PAZAR KIZIŞIYOR

Yemek dağıtımı için 300 yeni araç aldıklarını dile getiren Salur “Şu an 700’ü aşkın motosiklet ve 250 adet araç filosu ile İstanbul nüfusunun yüzde 95’i hizmet veriyoruz. Yeni dönemde üç tekerlekli elektrikli motosikletlerle hizmet vermeye başlayacağız. Çin’den sipariş ettik. Yüz tanesi ile hizmet vermeye başladık. Türkiye’de ilk olacak” diye konuştu. Marketlerin de online dağıtım alanına girmek için hazırlık yaptığını vurgulayan Salur, 2019’da kendilerini yoğun bir rekabetin beklediğini söyledi. Yeni yatırımlar hakkında da bilgi veren Salur, İstanbul dışındaki diğer büyükşehirlerde olmak istediklerini ayrıca yurt dışına açılmayı hedeflediklerini bildirdi.

HANGİ ÜRÜNLER SİPARİŞ EDİLDİ?

¥ 28 milyon litre su

¥ 2,2 milyon paket dondurma

¥ 2,9 milyon kahvaltılık ürün

¥ 1,6 milyon çikolata

¥ 268 bin adet evcil hayvan ürünü

¥ 145 bin adet bebek bakım ürünü

300 MİLYON LİRALIK 'GETİR'İ

Kısa sürede hızlı büyüme gösteren Getir üç yılda bir milyondan fazla tekil kullanıcıya ulaştı. Bugüne kadar 8,5 milyon defa sipariş alan Getir müşterilerine zamandan 728 yıl tasarruf ettirdi.

2018’i 5 milyon sipariş ve 2,6 kat büyüme ile kapatan firmanın cirosunu da 300 milyon TL’ye yükseltti. Firmanın 2019’da ise yüzde 150 büyüme ve iki kat ciro artışı hedefliyor.