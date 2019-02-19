Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Böylece şirketler, en değerli sermayeleri olan verilerini, ücretsiz olarak koruyabilecek. Clonera Genel Müdürü Evren Ballı, veri kaybından kaynaklanan iş kesintilerinin, şirketler için maddi zararın dışında itibar ve müşteri kaybına da yol açtığını belirterek “Şirket verileriniz, kurumunuz ile ilgili tüm bilgileri içeriyor ve bu bilgilerin maddi bir değeri var. Bütün kurumların bu konuları göz önünde bulundurarak bilgilerini yani aslında paralarını güvence altına almaları kaçınılmaz. Veeam ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu kampanyadan müşterilerimizin tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını ve bu sayede bulut yedeklemenin faydalarını deneyimlemelerini amaçlıyoruz” dedi.