Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci nesil İnternet hizmetlerinin (Web 2.0) hizmete sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına geçildi. Bu çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımını kullanan sistemlere sosyal medya adı verildi. Sosyal medya; sosyal ağlar, profesyonel ağlar, forumlar, mikrobloglar, fotoğraf paylaşım uygulamaları, sosyal imleme siteleri, video barındırma servisleri gibi birçok şekil ile karşımıza çıkıyor. Bu yeni iletişim teknolojisi insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar oluşturan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya kitleleri ve insanları bir araya getirdiği, kişiler arasında etkileşime izin verdiği için oldukça önemlidir.

Günümüzde hayatın bir parçası olan sosyal medya kullanımı İnternet kullanımı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Kullanıcı sayısı hızla artan sosyal medya, günümüzün geleneksel medyasını tehdit etmektedir. Bununla birlikte artan kullanım miktarı sorunlu kullanıcı sayısını da arttırmaktadır. Yapılan araştırmalar bazı insanların, bu sosyal ağlarda gün geçtikçe daha fazla zaman geçirdiklerini, gerçek yaşam ihtiyaçlarını sanal gerçeklikte gidermeye çalıştıklarını ve kurdukları sanal gerçekliğin içerisinde yaşadıklarını ortaya koymuştur.

Sosyal medya sitelerinde kullanıcılar kendilerinden kaynaklanan zararların dışında, dış kaynaklı zararlara da maruz kalmaktadırlar. Tehdit, taciz, dolandırıcılık ve ifşa bu zararların başında geliyor. Kendilerinden ve dışarıdan gelen zararlar karşısında kullanıcılar çoğu zaman hesap silme yöntemine başvuruyor. Bu yönteme başvursalar da çoğu kullanıcı kolayca açtığı hesabı nasıl sileceğini bilmiyor. Bu kullanıcılara yardımcı olabilmek için en çok kullanılan sosyal medya sitelerinde hesap silme işlemini anlatacağız.

Facebook Hesap Silme

Facebook tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi. Facebook hesap silme işlemi oldukça basit. Facebook hesabını silebilmeniz için yerine getirmeniz gereken iki şart var. Bu şartlardan birincisi silmek istediğiniz hesabın kullanıcı adı ve şifresini biliyor olmak. İkincisi de İnternet bağlantısı olan herhangi bir masaüstü veya dizüstü bilgisayarı kullanabiliyor olmak. Çünkü Facebook tablet ve telefon gibi mobil cihazlar üzerinden hesap silme işlemine izin vermemektedir. Bu iki şartı yerine getirdiyseniz işleme başlayabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Facebook'un yardım sayfasından "Hesabımı kalıcı olarak nasıl silerim?" bu cümleyi aratın. Çıkan sonuçtaki hesap silme linkine tıklayarak hesabınızı kolayca silebilirsiniz. Hesabınızı sildiğinizde, insanlar Facebook'ta profilinizi göremeyecektir. Fotoğraflarınız, durum güncellemeleriniz gibi paylaştığınız şeylerin veya yedek sistemlerde saklanan verilerin tamamının silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler tarafımızdan silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.

Twitter Hesap Silme

Twitter, Facebook kadar yaygın olmasa da dünya genelinde en çok kullanılan ikinci sosyal paylaşım sitesidir. Twitter hesap silme işlemi de oldukça basittir. Twitter hesabınızı silmek için hesabın kullanıcı adı ve şifresini bilmeniz gerekiyor. Hesap silme işlemi için herhangi bir masaüstü ve dizüstü bilgisayardan Twitter'a giriş yapın. Ardından "Ayarlar" sayfasına girin. Sayfanın en alt kısmında bulunan "Hesabımı devre dışı bırak." bağlantısına tıklayın. Bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfadaki devre dışı bırakma butonuna tıklayın. Böylelikle Twitter hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Twitter hesabınızı sildiğinizde kullanıcı verileriniz yalnızca 30 gün boyunca saklanır. Bu sürenin sonunda hesabınız kalıcı olarak silinir. 30 günlük süre zarfında hesabınıza tekrar giriş yaparak silme işlemini iptal edebilirsiniz. Kullanıcı adı ve Twitter adresinizi değiştirmek için hesabınızı silmenize gerek yok. Ayarlar sayfasından her ikisini de değiştirebilirsiniz.

Instagram Hesap Silme

Instagram çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşmanızı sağlayan uygulamadır. Bu dalda dünyada ve Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip sosyal paylaşım uygulamasıdır. 2014 yılında 300 milyon kullanıcıyı bünyesinde barındırıyordu. Şimdi bu rakamında arttığına hiç şüphe yok. Instagram hesap silme işlemi de oldukça basittir. Instagram hesabını silmek için herhangi bir masaüstü veya dizüstü bilgisayardan Instagram'ın İnternet sitesine girin ve hesabınıza giriş yapın. Ardından profilinize giriş yapın. Kullanıcı adınızın sağ tarafında bulunan "Profili Düzenle" butonuna tıklayın. Açılan sayfanın sonundaki "Hesabımı geçici olarak kapat." Bağlantısına tıklayın.

Kaynak: www.hesapsilme.org