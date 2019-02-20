Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Peak Games harika bir tanıtımla kimsenin yapamadığını yaptı ve geceye damgasını vurdu.

Reklam o kadar etkileyiciydi ki Twitter’da trend topic oldu. Google’ın şubat ayı trend raporu açıklandığında Peak’i en çok arananlar arasında görürsek şaşırmam.

Açıkçası herkesin domates biber fiyatlarını, tanzim satış noktalarını tartıştığı şu günlerde Peak tam bir umut ışığı gibi doğdu.

2010 yılında Sidar Şahin tarafından İstanbul’da kurulan Peak, ABD’nin en büyük 5 mobil oyun şirketinden biri. ABD dediğime bakmayın merkezi İstanbul’da olan bir Türk şirketi. 2015 yılında Toy Blast, 2017 yılında da çıkardığı Toon Blast oyunu ile dünyada 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış.

Şirketin kısa zamanda katettiği yol ise muazzam. Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü şirketin sekiz yılda geldiği noktayı şöyle özetliyor: Hâlihazırda BM’ye kayıtlı 195 ülke var. Bunlarda sadece iki ülkede internet yok. Olsa orada da olacağız.

Kimse farkında değil ama şirket değeri Türkiye’nin 20-25 yıllık anlı şanlı bankalarından da fazla. Şirket yetkilileri bir rakam vermiyor ama edindiğim bilgiye göre değeri en az 4-5 milyar dolar. TL’ye vurduğunuzda 25 milyar lira eder.

Brand Finance’ın araştırmasına göre Türkiye’nin en değerli bankası 1,6 milyar dolarla Ziraat Bankası. Düşünebiliyor musunuz daha 8 yıllık Peak bir asrı geride bırakan Ziraat Bankasının en az iki katı büyüklüğünde.

Brand Finance’ın bir başka araştırmasına göre ise Türkiye’nin en değerli markası 2 milyar 42 milyon dolar ile THY. Onu 1,9 milyar dolarla Türk Telekom ve 1,8 milyar dolarla Turkcell izliyor. Peak Games açıkladığında daha iyi netleşecek ama belki de değeri Türkiye’nin en büyük üç markanın toplamına eşit.

Şirket, mobil oyun alanında büyümeye hızla devam ederken, yapay zekâ ve yapay öğrenme alanlarında da dünya çapında yeni ürünler geliştiriyor. Dünyayı değiştirmek isteyenlere ulaşmak için insan kaynakları arayışını hızlandırıyor. Çağrısını da üç dakikadan uzun bir süre boyunca aynı anda gösterilen ve “Bize katıl, birlikte dünyayı değiştirelim” mesajını verdiği özel bir tanıtım filmiyle gerçekleştirdi. Tüm çalışmalarını İstanbul’da yürütmekte olan Peak’in ekibini ne kadar genişleteceği konusunda ise bir sınır yok. Ömer İnönü “Bizimle hayal kuracak, bizimle aynı hedefe koşacak takım arkadaşları arıyoruz. Ekibimize 100 kişi de katabiliriz 500 kişi de. İş başvurusu yapanların hangi üniversiteden geldiğine, hangi şehirden başvurduğuna bakmayacağız. Hedefimiz mobil oyunda dünya liderliği. Gelin başarıya hep birlikte koşalım” diyor. Biz de gençlere bu çağrıya kulak verin diyoruz. Herkesin domates biber fiyatlarını konuştuğu şu dönemde daha fazla Peak Games’lere ihtiyacımız var.