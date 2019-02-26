Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GSMA Yönetim Kurulu ve GSMA Vakfı Üyesi Kaan Terzioğlu ödülünü, İspanya Kralı Felipe’nin de katıldığı bir törenle, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard’ın elinden aldı. Terzioğlu teşekkür konuşmasında mobil iletişim sektörünün, insan hayatında fark oluşturmak konusundaki özel rolüne dikkat çekti. Terzioğlu “Sürdürülebilir ve insani kalkınma alanında yapılan işlerle ciddi etki oluşturabilen bu endüstrinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Teknolojimizi, teknolojiyle hayatını en çok değiştirebilecek dezavantajlı gruplar için kullanmaya devam edeceğiz” dedi. Turkcell 2017’de GSMA tarafından benzer bir ödüle layık görülmüş; Suriyeli mültecilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalarla 5 operatörün paylaştığı ödülü, 5 operatör adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu almıştı.