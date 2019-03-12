Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İlk tur yatırımı 2018 Ağustos ayında tamamaldıklarını belirten Coiny CEO’su Ayberk Kuday “10 milyon TL’lik yeni yatırım turunu da 2019 Şubat ayında kapattık. Kurucularımız arasında Selim Canbazoğlu, Kemal Kocabıyık; yatırımcılarımız arasında; Serdar Oal, Nasri Özel ve Mert Utancak; Danışma Kurulumuzda ise ininal’ın Kurucusu ve Colendi’nin CEO’su Bülent Tekmen, Serkan Ömerbeyoğlu ve Tolga Yücel gibi sektörün yakından tanıdığı isimler yer alıyor” dedi. Küresel çapta dünyanın ilk üç dijital varlık platformundan biri olmak için yola çıktıklarını belirten Kuday “2019’da yakın coğrafyamızda özellikle Orta Doğu bölgesinde hızlıca büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.