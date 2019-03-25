Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkler, milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip ve ciddi ihracat fırsatlarının bulunduğu dünya oyun pazarında da iddialı... Türk oyun geliştirme şirketi Alictus “Clown Games” adı altında yayımlamaya başladığı oyunlarla kısa sürede birçok ülkede 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren Alictus firması, Eylül 2016’dan itibaren, her ay milyonlarca oyuncunun mobil ve web’de oynadığı 20’den fazla oyun geliştirdi. Şirketin 13-65 yaşındaki kitleye yönelik geliştirdiği oyunlar; ABD, Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi birçok ülkede kendi kategorilerinde en üst sıralarda yer aldı. Alictus Kurucu Ortağı Emre Taş “Veri odaklı bir oyun şirketiyiz. Üç-altı haftada bir, yeni oyun üretebilecek kabiliyetimiz var. Hâlihazırda yayımlanmayı bekleyen üç oyunumuz bulunuyor. Bugüne kadar oluşturduğumuz altyapı ve yeteneklerle bunların da önemli kitlelere ulaşabileceğini şimdiden söyleyebiliyoruz” dedi. Bütün bu gelişmelerinin ekonomik geri dönüşünün de tatmin edici olduğunu belirten Taş “On bir kişilik ekiple katma değeri yüksek işlere imza atıp, bunu ihracat başarısına dönüştürebiliyoruz. İhracat potansiyelimiz ve kapasitemiz büyüyerek, hızlı şekilde artıyor. Bu yılın ilk üç ayında geçen yılki ihracat rakamını geçmiş durumdayız. Ciromuzun tamamına yakınını da ihracat gelirinden elde ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.