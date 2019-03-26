Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Gelecek ay borsada halka arza hazırlanan Uber ile Careem arasındaki anlaşmanın bu hafta imzalanması bekleniyor. Uber, anlaşma kapsamında satın alma bedelinin 1,4 milyar dolarını nakit ve 1,7 milyar dolarını ise tahvil karşılığında ödeyecek. 2012 yılında Dubai merkezli olarak kurulan Careem aralarında Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Pakistan, Kuveyt, Mısır, Fas, Ürdün, Irak, Filistin’in de bulunduğu 15 ülkede 120’yi aşkın şehirde faaliyet gösteriyor. 2016 yılının sonunda Türkiye’de de faaliyetlerine başlayan Careem, İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Adana’da hizmet veriyor. Bir milyonun üzerinden sürücüye sahip olan Careem’in kayıtlı kullanıcı sayısı ise 30 milyonu geçmiş durumda.