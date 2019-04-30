Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapılan iş birliğiyle İTÜ’nün Ayazağa kampüsünde açılan teknoloji merkezi ‘İTÜ Vodafone Future Lab’de, Vodafone’un IoT ve 5G’de geliştirdiği en yeni aktivasyonlar sergilenecek ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştirilecek. Merkezin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, millî teknoloji hamlesinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek bu alanda en önemli çalışmalardan birinin de 5G teknolojisini Türkiye’ye kazandırmak olduğunu söyledi. Sayan “4.5G teknolojisinin ilk hizmete girdiği 2016 yılında bu oran yüzde 1-2 seviyesindeydi. Son yıllarda yürütülen yerlileşme çalışmalarının büyük etkisini görüyoruz. 4.5G yetkilendirmesi kapsamında, mobil işletmecilerimiz tarafından yıllık ortalama 1,5 milyar TL’lik donanım ve yazılım yatırımının bugün itibarıyla en az yüzde 45’inin yerli olması gerekiyor” dedi. Yakın zamanda tüm dünyada kullanılması beklenen e-SIM konusuna da yerliliğe önem verdiklerini dile getiren Sayan “Söz konusu SIM kartların yönetiminde kullanılacak bütün sunucuların ve sistemlerin yurt içinde yer alması konusunda BTK gerekli hassasiyeti gösteriyor. Şimdi bu teknolojinin ülkemize, yine belli oranlarda yerlilik şartıyla getirilerek hizmete sunulması gerekiyor. e-SIM’de öne çıkan, SIM kartların cihaza gömülü halde gelmesi ve cihazın kullanımı süresince de bunun değiştirilmemesi. Cihazın ömrü boyunca aynı mobil işletmeciden adeta hizmet alma zorunluluğu gibi bir durum söz konusu şu an. Bu yüzden otomobil firmalarından çok iyi bildiklerimiz, tek bir operatöre bağlı şekilde kendi hizmet vermek istiyor. İşin kontrolünün iletişim firmalarında değil, kendilerinde olmasını, katma değerli servisleri de kendileri vermek istiyor. Bizim buradaki duruşumuz net, yerli ve millî imkânlarla olması konusunda tüm operatörlerimizle çalışıyor adımlarımızı bu şekilde atıyoruz” diye konuştu.

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEĞİZ

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türkiye’nin “teknoloji üssü” olarak nitelendirdiği İTÜ Vodafone Future Lab’de kurum ve işletmeleri geleceğin teknolojileriyle buluşturacaklarını söyledi. Deegan “34 akıllı teknoloji çözümünü sergilediğimiz ve neredeyse tamamı yerli 30 partner ile çalıştığımız bu merkezde, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. İTÜ Vodafone Future Lab’da toplam 25 öğrencimiz çalışıyor. Nihai hedefimiz, her sene burs verdiğimiz 25 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi de dâhil olmak üzere, yerli girişimci iş ortaklarımızla birlikte Türkiye’de teknoloji üreterek, bu teknolojileri dünyaya ihraç edebilmek” dedi.

MERKEZDEN SADECE BEŞ ÜLKEDE VAR

Vodafone’un İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de kurduğu merkez, bir üniversite iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor. Merkez, Uçtan Uca Çözümler Alanı, Vodafone İnovasyon Çalıştay Odası, 5G Odası, İTÜ Ar-Ge Alanı olmak üzere, dört farklı sahadan oluşuyor. Deneyimlenebilecek inovatif ürün ve servisler arasında 5G uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, akıllı enerji sistemleri, akıllı tarım sistemleri, akıllı araç sistemleri, dijital perakende servisleri, hibrit bulut, bulut santral ve Red Kontrol gibi çözümler yer alıyor. 5G odasında yeni nesil teknolojinin farklı sektörlere getireceği örnek vakalar sergilenecek.