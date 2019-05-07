Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Turkcell kullanıcıları, 6 Haziran’a kadar Dijital Operatör uygulamasına girerek, Salla Kazan’dan kazandıkları Haftalık 1GB, Günlük 1GB, Haftalık Sahur 1GB interneti başka bir Turkcell müşterisiyle paylaşabilecek. Salla Kazan’la bugüne dek 23 milyon Turkcell’liye 790 milyon adet hediye verildi. Şimdiye kadar kazanılan hediyelerin toplamı ise 440 milyon GB ve 48 milyar dakikaya ulaştı. İnternet ve dakikaya ek olarak Turkcell uygulamalarına özel hediyeleri de kapsayan Salla Kazan, fizy, lifebox, Dergilik, BiP, GollerCepte ve TV+ üyelik paketleri de kazandırıyor. Şimdiye kadar 120 milyar BiP dakikası ve 242 milyon adet dijital servis hediyesi dağıtıldı.