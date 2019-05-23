Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panasonic, ABD'nin Huawei ile ticarete sınırlamalar getirme kararı sonrasında, belirli parçaların Huawei Technologies'e sevkiyatını durdurdu.Şirket yaptığı açıklamada, ABD'nin uygulamaya koyduğu yasak çerçevesinde Huawei ve 68 bağlı ortaklığı ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.

Google, Huawei ile işbirliğini kesti



Panasonic açıklamasında, Huawei'ye sevkiyatı durdurulan parçaların yüzde 25 veya daha fazla ABD orjinli teknoloji veya metaryel kullanılan parçalar olduğunu belirtti.



Bilindiği üzere geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD'de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı. Google da Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google ürünlerine olan erişimini askıya aldığını duyurmuştu.



HUAWEİ: YENİ İŞLETİM SİSTEMİ BU YIL HAZIR OLACAK



Çinli telekomunikasyon devi Huawei akıllı telefon, tablet gibi ürünlerinde Google veya Microsoft tarafından geliştirilen işletim sistemlerinin kullanılamayacak olması halinde kendi işletim sistemini bu yıl içinde hazır olacağını duyurdu.

Açıklamada bulunan Huawei yöneticisi, yeni işletim sisteminin yazımının devam ettiğini ve ürünün 2019 dördüncü çeyrekte tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.Çin dışındaki pazarlar için yeni işletim sistemi için 2020 ilk veya ikinci çeyrekte kullanılabilir hale gelecek. Bilindiği üzere geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD'de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı. Google da Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google ürünlerine olan erişimini askıya aldığını duyurmuştu.