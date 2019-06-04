Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

BKM Express’in “Para İste” özelliğini kullananlar, cep telefonları üzerinden bayram ziyaretine gitme imkânı bulamadıkları uzaktaki akrabalarından harçlık isteyebiliyor. BKM Express kullanıcılarının yapmaları gereken tek şey ise diledikleri bayram harçlığını belirlemek ve SMS, WhatsApp ya da e-posta aracılığıyla akrabalarına iletmek. BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko “Günümüzde nakit yerini giderek karta bırakıyor. Özellikle Z Kuşağı’nın bu değişimde etkisi büyük. Biz de gençlerdeki bu alışkanlık değişiminden yola çıkarak harçlık geleneğini dijitale taşıdık. Elbette bayram gibi özel günlerde büyüklerimizin ellerini öpmek, onlarla zaman geçirmek önemli ancak bu imkân yoksa da en azından uzaktan çocuklara harçlık gönderme imkanı sunuyoruz” dedi.