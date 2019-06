Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyada internet ve sosyal medya kullanımı her geçen gün artarken her yıl tatil için on binlerce dolar harcayan müşteriler için, artık cep telefonları ve bilgisayarlarından uzaklaşmak da önemli bir ihtiyaç hâline geldi. Bu ihtiyacı göz önünde bulunduran otel zincirleri de hayata geçirdikleri yeni yatırımlarda, müşterilerinin bu beklentilerine karşılık veren uygulama ve projelere imza atıyor. Avrupa ve ABD’de birçok otel cep telefonu ve interneti odalardan çıkarırken müşteriler doğa ve spora dayalı etkinliklerle terapi görüyor.

Bunlardan biri olan uluslararası otel zinciri Four Seasons Seyşellerde bulunan resort projesinde müşterilerine dijital detoks yaptırıyor. Baz istasyonu bulunmayan adada hiçbir şekilde cep telefonu çekmiyor. Dileyen müşterilere ise sadece tesis sınırları içerisinde kablosuz internet hizmeti sunuluyor. Müşterilerinin birkaç hafta da olsa yoğun teknoloji kullanımından uzak kalmasını isteyen otel yönetimi, rezervasyon yapan her kişi için özel bir bisiklet tahsis edip özel kano, şnorkel ve dalış aktiviteleri organize ediyor. Bunun yanında Desroches Adası’nın derinliklerinde sakin ve huzurlu bir piknik yapabiliyorlar. Hint Okyanusu’ndaki adanın en önemli özelliklerinden biri de dünyada nadir olarak bulunan Aldabra kaplumbağalarına ev sahipliği yapması. Dileyenler, özel olarak korunan kaplumbağaları besleyebiliyor ve onlarla zaman geçirebiliyor.

BODRUM’DAKİ PROJEDE DE UYGULANACAK

Öte yandan Bodrum’da 2020 yılında tamamlanması planlanan otel projesinde de belli bölümlerde dijital detoksa uygun hizmet ve uygulamaların hayata geçmesi bekleniyor. Projenin yatırımcılığını üstlenen Tay Group tarafından yapılan açıklamada “Bodrum’daki projede de müşterilerin beklentilerine uygun olarak otelin belli bölümlerinde dijital detoksa uygun hizmet ve uygulamaların hayata geçmesi bekleniyor” denildi.

AŞIRI KULLANIM BAĞIMLI YAPIYOR

Araştırmalara göre telefon kullanıcıları günde 52 defa ekrana bakıyor. Akıllı telefon kullanıcılarının üçte biri en fazla beş dakika içinde bildirimlerini kontrol ediyor. Zamanla refleks hâline gelen bu davranış, bağımlılığa dönüşebiliyor. Tüm bu sebeplerle, dijital detoksa başlamak için ilk adım, kendinize, sevdiklerinize, hobilerinize, keyif aldığınız aktivitelere daha fazla vakit ayırabilirsiniz.

Brennerss Park Hotel

Almanya’nın Baden-Baden şehrinde bulunan 5 yıldızlı Brennerss Park Hotel’de müşteriler, tek bir tuşla tümden internet ağından çıkabiliyor ve bütün elektrik hattını da kapatabiliyorlar. Bu otelin bir başka özelliği de elektrik akımından doğacak zararlı dalgaları en aza indirmek için ‘apart’lardaki elektrik kablolarının birkaç defa kaplatılmış olması.

reSTART

İnternet bağımlılarına 45 günlük arınma programı sunan Washington’daki bu klinik, beş dönümlük yemyeşil bir arazi üzerinde kurulu. Kapıdan girerken dijital kol saatiniz bile çıkarılıyor. Bağımlılar her sabah saat 07.00’de yataktan kalkmak zorunda ve gün içinde boş durmak yasak. Misafirler gün içinde kitap okuyor, bahçedeki hayvanlarla ilgileniyor, ağaç evlerde vakit geçiriyor, yürüyüş yapıyor ve konuşma terapileri alıyor.

Lifehouse SPA

İngiltere’nin Essex şehrinde bulunan Lifehouse SPA’ya girerken bütün elektronik eşyalarınızın yanında sigaralarınızı da dışarıda bırakmanız isteniyor. Ayrıca detoks, sadece dijitalde kalmıyor; organik yiyecek ve içeceklerle bedeninizi toksinlerden arındırmanız, bu sırada termal tesislerden ve spor salonundan da faydalanmak mümkün.

Palm Island Resort

Karayip’lerde 32 adadan oluşan bu muhteşem tatil yerindeki adalardan biri tamamen dijital detoksa ayrılmış. Otel girişinde bütün elektronik eşyalarınızla vedalaşmanız isteniyor. Sahilde resim ve dalış başta olmak üzere pek çok aktivite ile ziyaretçiler teknolojinin sebep olduğu yorgunluktan arınabilir.