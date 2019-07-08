Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spotify'dan bazı sanatçıları üzecek bir açıklama geldi. Sanatçılara doğrudan Spotify'a müzik yükleme seçeneği sunmasıyla birçok sanatçı için bir fırsat haline gelen Spotify, buna artık devam etmeyeceğini yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Spotify, bundan sonra Indie, yani bağımsız sanatçılara kapılarını kapatıyor.

Spotify, temmuz ayıyla beraber Indie sanatçı ve gruplara direkt müzik yükleme desteğini sonlandırma kararı alırken, elbette bu haber etkilenen sanatçıları oldukça üzecek. Zira Spotify, bağımsız sanatçılar için çok rahat davrandıkları bir platformdu.