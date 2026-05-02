Artvin’in Ardanuç ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için 122 gün sonra arama çalışmaları tekrar başladı.

31 Aralık 2025’te Zekeriya köyünde meydana gelen olayda sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığa yakalanmıştı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, Suat Temel ile Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Bülent Gezer ise kaybolmuştu.

Olayın ardından AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 4’üncü gününde durdurulmuştu.

ARAMA FAALİYETLERİ TEKRAR BAŞLADI

Olumsuz hava şartları ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak’ta geçici olarak durdurulan çalışmalara rağmen, AFAD ekipleri bölgede günlük ölçüm, gözlem ve risk analizlerini devam ettirdi. Yapılan son değerlendirmelerde çığ riskinin azalması üzerine arama faaliyetlerine yeniden başlandığı bildirildi.

Arama çalışmalarına Erzurum AFAD’dan 4 kişilik çığ uzmanı ekip, Artvin AFAD’dan 6 personel ile jandarma ve köy muhtarlığından görevliler olmak üzere toplam 13 kişi katılıyor.

