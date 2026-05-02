Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sürecinin ardından, binlerce genç yetenek gözünü Kariyer Kapısı üzerinden gelecek duyuruya çevirdi. "İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" sloganıyla üniversite öğrencilerini staj imkanına kavuşturan programa başvurular "ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" internet sitesi üzerinden alınmıştı. Peki, sonuç tarihi belli oldu mu? İŞKUR Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı’nda başvuru süreci, yoğun ilgi ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda uzatılmıştı. Normal şartlarda 16 Mart 2026 tarihinde sona ermesi planlanan başvurular, 31 Mart 2026'da tamamlandı. Gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve staj imkanlarının tüm üniversitelere yaygınlaştırılması hedefiyle başlatılan Ulusal Staj Programı'na 323 binden fazla öğrenci başvurdu.

USP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı (USP) sürecinde sonuçlar tek bir günde ilan edilmez. Başvurular bittikten sonra değerlendirme ve doğrulama süreci başlar, ardından adaylar bir "stajyer havuzu"na alınır. Bu havuz işverenlere açılır. Bu nedenle ayıs ayında sonuç açıklanıyor denemez ancak öğrenciler teklifleri Mayıs’tan itibaren görüntüleyebilir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruların sona ermesinin ardından, değerlendirme aşamasında öğrencilerin sisteme girdiği bilgi ve belgeler, başta üniversitelerin kariyer merkezleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca kontrol edilecek. Ardından bir stajyer havuzu oluşturulacak ve bu havuz işverenlere açılacak. İşverenler, adayın bölümü, akademik yetkinlikleri, sahip olduğu belge ve sertifikaları gibi filtremeler yaparak mayıs-aralık döneminde kendi işletmelerine uygun adaylara staj teklifi gönderecek. Daha sonra staj süreci başlayacak. Staj sürecini başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecek.

