Türkiye'de Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir FK formaları da giyen Josef de Souza, ülkesinde antrenör olmak için kursa başlayacağını, 2-3 yıl içinde Türkiye'ye antrenör olarak dönebileceğini belirtti. 37 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekipte birlikte çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Beşiktaş formasıyla 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kaldıran Josef de Souza, emeklilik kararı aldıktan sonraki hayatıyla ilgili, "Şu an çocuklarımla, ailemle vakit geçirmeye odaklanıyorum. Onlar da futbol oynuyorlar. Birkaç yıl sonra çocuklarımı Beşiktaş'a getireceğim. Şu an sadece hayatımın tadını çıkarıyorum" dedi.

Josef de Souza, 2020-2023 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturdu.

"SERGEN YALÇIN'I ÇOK ÖZLEDİM"

Josef de Souza, Beşiktaş'ta birlikte çalıştırığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Yalçın'a kariyeri için iyi dileklerde bulunan Brezilyalı eski futbolcu, "Sergen Yalçın'ı çok özledim. O benim için bir baba gibi. Ben Beşiktaş'ta forma giyerken bana çok yardımcı oluyordu. Beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Daha iyi bir oyuncu olmama yardım etti. Ona en iyisini diliyorum. Beşiktaş ile Süper Lig'de 100. maçına çıktı. Umarım Beşiktaş ile bir 100 maça daha çıkar" sözlerini sarf etti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazandı.

"2020-2021 SEZONUNDA KİMZE BİZE İNANMIYORDU"

Brezilyalı eski oyuncu, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla elde ettikleri 2020-2021 sezonu şampiyonluğunda kimsenin ligi zirvede bitireceklerine inanmadığını aktardı. Siyah-beyazlı takımın eski günlerini aradığını belirten Josef de Souza, "Biz ayrıldıktan sonra Beşiktaş eskisi gibi olamadı. Gelecek sezon daha iyi olmalarını umuyorum. Çünkü mutlu olmaya ihtiyaçları var. Önümüzdeki sezon umarım daha iyi oyuncuları transfer edebilirler. Süper Lig'de şampiyon da olabilirler, neden olmasın? Çünkü 2020-2021 sezonunda beni, Rachid Ghezzal'ı ve Vincent Aboubakar'ı getirdiler. Kimse bize inanmıyordu ama biz şampiyon olduk. Umarım gelecek sezon da Beşiktaş için aynısı olur" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMASINI İSTİYORUM"

Siyah-beyazlı taraftarların mutlu olmasını istediğini dile getiren Josef de Souza, "Umarım kupada Konyaspor'a karşı olan maçlarını kazanırlar. Finale çıkıp kupayı kazanmalarını istiyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarının biraz mutlu olmaya ihtiyacı var. Bu yüzden taraftarlara en iyisini diliyorum" şeklinde konuştu.

Milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili de konuşan Brezilyalı eski oyuncu, "Orkun çok iyi bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak benim için büyük bir onur olurdu. Ona en iyisini diliyorum" dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİRİM"

Futbolculuk kariyerinden sonraki planlarıyla ilgili bilgi veren 37 yaşındaki eski futbolcu, "Haziran ayında Brezilya'da antrenör olmak için kursa başlayacağım. 2-3 yıl içinde antrenörlük yapmak için Türkiye'ye dönebilirim" ifadelerini kullandı.

