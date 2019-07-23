Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Logitech G MX518’deki en dikkat çekici güncellemelerden biri, mouse sensörü HERO 16K. Saniyede 17k kareye kadar görüntü yakalama oranıyla HERO, 100 - 16.000 DPI aralığında 400+ IPS izlenme değerlerine sıfır yumuşatma, filtreleme veya hızlanmayla ulaşabiliyor. MX518’de bir başka güncelleme ise 32-bit ARM işlemcinin eklenmesi oldu. Orijinal ürüne önemli bir güncelleme olarak gelen ARM işlemci, 1 ms’lik hızlı bir raporlama oranı ve bir dizi gelişmiş özellik sunuyor. Ayrıca MX518’de atanabilen 8 programlanabilir tuş bulunuyor.