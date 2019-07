Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknoloji ile birlikte her alanda bir dijitalleşme yaşanıyor. Üretim süreçleri başta olmak üzere fabrikalar bir bir akıllanıyor. Bu dönüşümün temelinde ise IoT teknolojileri yani nesnelerin interneti yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre 2020 yılında 50 milyar cihazın birbirine bağlanacağı ve sadece Batı Avrupa tüketicilerinin akıllı cihaz ve uygulamalara dolayısıyla IoT’ye yıllık 12 milyar avro harcayacağı belirtiliyor. Bu teknolojiler sayesinde sadece 20 adet tipik ev cihazının üreteceği bilgi trafiğinin, 2008 yılında oluşan tüm internet trafiğinden daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Yaşanan bu dijital dönüşümün kaptan koltuğunda ise Türk firmaları oturuyor. Bunlardan biri de Skysens. Burak Polat ve Emrah Mercan tarafından kurulan Skysens kendi geliştirdiği endüstriyel kablosuz IoT çözümleri ile fabrikalarda dijital dönüşüme öncülük ediyor. Akıllı fabrikaların yanı sıra binalar, şehirler, havaalanları, stadyumlar, hastaneler gibi diğer dikey sektörlerde de kolay uygulanabilir, basitleştirilmiş ve yüksek performanslı IoT çözümü sunduklarını belirten Burak Polat “Biz Skysens olarak endüstriyel alanlar için IIOT(Industrial IoT, Endüstriyel IoT) adıyla özelleşen çözümler sunuyoruz. LoRaWAN adıyla bilinen bir teknoloji üzerine, kendi algoritmalarımızla çeşitli geliştirmeler yaparak bu teknolojiyi endüstriyel alanlarda kullanılmaya uygun hâle getiriyoruz. Ana hedefimiz üretim alanlarında gerekli makinelerin ve süreçlerin takip edilmemesi sonucu oluşan verim kaybının azaltılması ve gelirin artırılması. Binlerce üretimin yapıldığı fabrikalardaki makinelerin, üretimin, üretim kalitesinin, süreçlerin takip edilmesi ve tüm süreçlerin birbirleri ile iletişim hâlinde olabilmesini hedefliyoruz. Bu sayede fabrikaların endüstrinin en güncel basamağı olan Endüstri 4.0 seviyesine çıkmasına ve dijitalleşme projelerinin en kolay şekilde hayata geçmesine imkân sağlıyoruz. Ayrıca bir hastanedeki hava kalitesini ölçümleyebiliyoruz, su borularında ya da tanklarındaki lejyoner hastalığı riski olan bölgeleri belirleyebiliyoruz, tekerli sandalyelerin konumunu takip edebiliyoruz. Ya da bir şehirdeki enerji veya su altyapısını takip ederek kayıp ve kaçakları tespit edebiliyor, tüketim verilerini toplayarak ile faturalandırma sistemlerini besleyebiliyoruz” diye konuştu.

Eski otomasyon sistemlerine göre çok daha pratik çözümler sunduklarını anlatan Polat “Farklı ihtiyaçları tek bir kablosuz ağ üzerinden cevaplama ve yönetme imkânı tanıyan teknolojimiz ile eski otomasyon yöntemlerindeki zorlukları aşmak mümkün. Tak-çalıştır tasarımıyla kablosuz bir çözüm sunduğumuz IoT sistemlerinde kabloya, ek donanıma ya da altyapıda herhangi bir değişikliğe gerek kalmıyor. Sistem dakikalar içinde kullanıma hazır olabiliyor, üretimi durdurmaya bile gerek kalmıyor. Uçtan uca sağladığımız çözümle, nerede olursanız olun 360 derece izlenebilen, çok büyük alandaki çok farklı altyapıların yönetilebildiği ve kapsamı her an genişletilebilir ve büyütülebilir bir ağ yapısı sunuyoruz. Bu sayede firmaların operasyonel kabiliyetini ve verimliliğini artırıyoruz” dedi.

İstanbul ve İzmir’de iki ofisi bulunan firmanın hedefi ise yurt dışına açılmak. Önümüzdeki dönemde Londra’da bir ofis açmayı planladıklarını dile getiren Polat, gelecek hedefleri ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: Skysens olarak kendi teknolojimizle ürettiğimiz donanımlar, Amerika, Fransa, İngiltere, Hindistan gibi dünyada farklı ülkelerde kullanılıyor. Dünyada birçok partnerimiz var, devamlı olarak potansiyel projelere yönelik demolarımız devam ediyor. Öncelikli büyüme planlarımızın başında Avrupa ve Amerika pazarları bulunuyor. ABD’de birçok farklı alana uygulanabilecek özel bir IoT projesi için çalışıyoruz. İngiltere’de özellikle endüstriyel alanlardaki projeler üzerine belirli hedeflerimiz var. Bunun dışında ABD’ye uzun zamandır devam eden ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz.

HAVALİMANINA SİNİR SİSTEMİ KURDU

İstanbul Havalimanı’nda da imzası bulunan Skysens’in kablosuz IoT teknolojileri sayesinde şebekelerde oluşan arızalar anında tespit ediliyor. Kurulum sürecinin devam ettiğini söyleyen Polat, “Çeşitli tipte sayaç ve bağlı sistemler, enerji altyapısı ve atık su ile ilgili sistemler; konum takibi gerektiren araçlar gibi takip edilecek noktalara yerleştirilen kablosuz Skysens modülleri ile mümkün oluyor. Bu sayede İstanbul Havalimanı, kendi bünyesindeki birçok farklı firmaya IoT uygulamaları sağlayıcısı olacak” dedi.