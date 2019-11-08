Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın önde gelen finansal kuruluşlarından Citi tarafından Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, çok sayıda fintech şirketinin katılımıyla gerçekleştiren MENA FinTech Challenge’ın Türkiye’den kazananı Octet Türkiye oldu. Octet Türkiye Genel Müdürü Selim Seval dijitalleşmenin bankacılığın odağına yerleştiğini belirterek “Gelişmekte olan ülkelerdeki genç nüfusun akıllı telefon ve internet kullanım oranının yüksek olması, dijital bankacılık ürünlerinin müşteriler ve işletmelerde daha hızlı yaygınlaşmasını sağlıyor” diye konuştu.