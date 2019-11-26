Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İlk defa bir online pazar yerinde mağaza açan Koçtaş, banyo ve mutfak ürünlerinden aydınlatmaya, el aletleri ve hırdavattan dekorasyona kadar geniş bir yelpazede binlerce ürünü tüketicilerle buluşturuyor. Platformlarında en çok büyüyen kategoriler içinde ilk sırada yapı market & tadilat kategorisinin geldiğini dile getiren Gittigidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı “Günümüzde hem profesyoneller hem de evde tadilatını kendi yapan pek çok kişi, tüm bu ihtiyaçları için internet üzerinde kolayca alışveriş yapabilmenin konforunu tercih ediyor. Biz de kullanıcılarımızın bu yoğun ilgisini göz önünde bulunduruyor, daha çeşitli ve kaliteli ürünleri onlarla buluşturmak için önemli iş birlikleri yapıyoruz” diye konuştu.

Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu da 11 ana kategoride yaklaşık 2 bin 500 ürünün Gittigidiyor’da satışa bunulduğunu belirterek “Hedefimiz 10 bin ürün. Bu ilişkiyi güçlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Dijital dünyanın, offline dünyanın kataloğu olduğunu düşünüyoruz. Yolculuğumuzun odak noktasını çoklu kanal stratejimiz oluşturuyor. Müşterilerimiz; büyük mağazalarımız, mahalleli formatımız olan Fix mağazalarımız, mağazalarımızda yer alan hızlı sipariş ekranı kiosklar ve dijital kanallarımız aracılığıyla bize Türkiye’nin her yerinden rahatlıkla ulaşabiliyor” dedi.