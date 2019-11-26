Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

MTS’dan yapılan açıklamada Vodafone Ukrayna’daki yüzde 100’lük hissenin Bakcell’e satışına yönelik anlaşmanın değerinin 734 milyon dolar olduğu ve hisse devrinin kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi. MTS Başkanı Aleksey Kornya, MTS gelirleri içerisinde Rus pazarının yüzde 90’lık paya sahip olduğuna işaret ederek “Şirket faaliyetlerimizde Ukrayna pazarının düşük paya sahip olması nedeniyle hissedarlarımıza karlı hasılat sağlamaya yönelik girişimlerimize devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Vodafone Ukrayna, yaklaşık 20 milyonluk abone sayısıyla ülkenin en büyük ikinci telekom şirketi konumunda bulunuyor. Ukrayna Anti-Tekel Komitesi, Bakcell’in Vodafone Ukrayna’yı satın almasına yönelik gerekli izni geçen ay vermişti.