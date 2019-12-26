Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

60 yıllık hayal gerçek oluyor. Türkiye'nin otomobili ilk kez yarın sahneye çıkacak.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

Önce farları, sonra aynaları, daha sonra da lale figürlü panjurları belli olmuştu.

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılmasına artık saatler kaldı.

Heyecanla beklenen yerli otomobilin ilk modeli SUV tipi ve yüzde yüz elektrikli olacak.

Yarın tanıtılacak aracın 2022 yılında piyasada olması hedefleniyor. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir fotoğraf daha tanıtıma saatler kala paylaşıldı.

60 yıllık hayal gerçek oluyor. Türkiye'nin otomobili ilk kez yarın sahneye çıkacak.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

Önce farları, sonra aynaları, daha sonra da lale figürlü panjurları belli olmuştu.

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılmasına artık saatler kaldı.

Heyecanla beklenen yerli otomobilin ilk modeli SUV tipi ve yüzde yüz elektrikli olacak.

Yarın tanıtılacak aracın 2022 yılında piyasada olması hedefleniyor. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir fotoğraf daha tanıtıma saatler kala paylaşıldı.

Bakan Varank'tan 'lale' paylaşımı

Yerli otomobille ilgili 'lale' detayının belli olmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından lale emojisi paylaştı.

Yerli otomobil göz kırptı

TOGG, önceki gün yerli otomobilin farlarının göründüğü fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verilmişti.

Ayna detayı belli oldu

Önceki gün paylaşılan fotoğrafta ise, otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada çalışmaları bir süredir devam eden ve 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobil projesine, İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Aksu, 17 bin araca şimdiden talip olduklarını açıkladı.



Yerli otomobilin silüeti tanıtım davetiyesinde

Türkiye'nin yerli otomobilinin silüeti "TOOG Yeniliğe Yolculuk" davetiyesini süsledi.

İlk fotoğrafı Bakan Varank paylaşmıştı

Yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşmıştı.

Yerli otomobilden yeni görüntüler paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detaylar veren bir fotoğraf paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili", "GönülleriFethedecek" ve "YeniliğeYolculuk" etiketleri ile paylaşılan fotoğrafta otomobilin içerisinden detaylar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili'nin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de yapılacağını açıklamıştı.