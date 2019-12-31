Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Telefonların yanı sıra akıllı saatler, akıllı kulaklıklar, AR gözlükleri ile pazara giriş yapmaya hazırlanan Oppo’nun yatırım yapacağı diğer bir alan ise 5G teknolojileri olacak. Yeni modelleri 2019’un başında kullanıcılarla buluşmaya başladıklarını, kısa sürede güzel tepkiler aldıklarını belirten Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou “Oppo’nun RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 akıllı telefon modelleriyle girdiğimiz pazarda hızlı bir şekilde kendimize yer bulmaya başladık. Mayıs 2019’da çıkan ilk Reno serimiz tasarım, fotoğraf, performans ve bağlantı özellikleriyle büyük beğeni topladı. 2020’de daha iyi ürünler getirerek, iş ortaklarımız ile daha iyi ilişkiler kurarak istediğimiz sonuçlara ulaşacağız” dedi. Zhou, yeni yılda Reno 3, Reno 4 serileri ile A Serisi 2021 modelleri gibi pazara damgasını vuracak yenilikçi ürünleri kullanıcılarla buluşturacaklarını belirterek, bunu yanı sıra yanı sıra akıllı ve hızlı bağlantı teknolojilerine ve 5G’ye yatırım yapacaklarını söyledi. Özellikle 5G teknolojisini farklı bir boyuta taşıyacaklarını anlatan Zhou: 2019’da Swisscom, Ericsson ve Qualcomm ile birlikte stratejik ortaklık kurarak ‘5G Landing Project’i gerçekleştirdik. Bu iş birliği kapsamında Avrupa’nın ilk 5G bağlantılı telefonu olan OPPO Reno 5G’yi piyasaya sürdük. Türkiye’de ise iş ortaklarımızdan Turkcell, 5G altyapısı üzerinde yaptığı hız testini ilk defa OPPO Reno 5G ile gerçekleştirdi. 2020’de 5G alanında bir dönüm noktasına daha ulaşacağız. OPPO olarak, DSS (Dinamik Spektrum Paylaşımı) teknolojisini destekleyen ilk küresel akıllı telefon markası olduk. 2020’de DSS’nin etkin olduğu 5G akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Bu konuda iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra ile birlikte çalışıyoruz. DSS teknolojisi, operatörlerin mevcut 4G ve 5G frekans spektrumlarından ve ağlarından yararlanmalarını sağlarken, 5G hizmetlerinin küresel dağıtımını hızlandırıyor ve 5G deneyimini daha geniş ölçekte yaşatıyor. 5G teknolojisi Türkiye’de kullanılmaya başlandığında OPPO kullanıcılarına bu hizmeti vermek için hazır olacak.