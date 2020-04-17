Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatımızın her döneminde kolay kazanmak isteyenler, dolandırıcılığın çeşitli yöntemleriyle çıktı karşımıza. Son yıllarımızın her alanında olan teknoloji de şimdiki alanları. Bazen bir bankanın internet sitesini, bazen bir devlet kurumunun sayfa taklidini kullanarak kullanıcıların bilgi ve hesaplarını elde etmeye çalışıyorlar. Şimdi karantina tedbirleri kapsamında evde olduğumuz bu dönemde artan online alışveriş siteleriyle yayın siteleri odaklarında. Kaspersky uzmanları, online alışveriş ve yayın platformlarını taklit ederek gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının sayısında artış tespit etti. Kaspersky’in açıklamasına göre, 2019’un ilk çeyreği ile bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında, sahte alışveriş siteleri üzerinden saldırıya uğrayan kullanıcıların oranının yüzde 9’dan yüzde 18’e çıktığı, yayın servislerinde ise bu oranın 3 kat artarak yüzde 4’e ulaştığı belirlendi.

GÜVENİLİR OLANI SEÇİN

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatiana Sidorina, yayın servislerinde veya alışveriş yaparken, olağanüstü kampanyalara kapılmamak, güvenilir olanı bulmak konusunda dikkatli olunmasını tavsiye etti. Daha önce kullanılan sitelerin bir harf ya da noktalama işareti eklenerek kopyalandığını söyleyen Sidorina “e-Posta’lardaki linklere tıklamak yerine adresi kendiniz yazın. Her bir online hesabınızda başka bir yerde kullanmadığınız karmaşık parolalar kullanın” uyarısında bulundu.

Akla yatmayacak kadar iyi teklifler

Bir üründe yüzde 90’a varan indirimler yapılıyorsa bunun gerçek olamayacağını düşünmek önemli. Tatiana Sidorina “Dolandırıcılar “Kara SEO” yöntemleriyle sahte siteleri kullanıyor, bunun aramada üst sıralara çıkmasını sağlıyor. Buna aldanmayın” diyor ve şu tavsiyeleri sıralıyor:

∂ Abone olduğunuz güvenilir kaynaklara bağlı kalın.

∂ Bilmediğiniz kaynaktan gelen URL biçimine ve şirket adı yazılışına bakarak kontrol edin.

∂ Ödemede kredi kartı, sanal kart kullanın ve kartı yayın sitelerine kaydetmekten kaçının.

∂ Gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere dikkat edin. Genelde gerçek değildir.