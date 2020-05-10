Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yediden yetmişe herkese açık olan TOSFED Dijital Şampiyonası iki ayrı etap olarak gerçekleştirilecek. TOSFED Dijital Pist Şampiyonası PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport kullanılarak gerçekleştirilecek. Projenin ikinci etabı ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. 11 Mayıs'ta ön elemeleri başlayan yarışlar Twitch.tv kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Sezon sonunda pist branşının şampiyonu, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ organizasyonunun dijital kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanırken, toplam 40 bin liralık ödül dağıtılacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek “TOSFED olarak bir senedir bu şampiyona için çalışıyorduk. Yarışma ile hem bakanlığımızın 'Evde kal' çağrısına destek olmak hem de gençler ile otomobil sporlarına görül verenlerin spor yapmalarını sağlamak istiyoruz " dedi.