Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapay zekâ destekli kamera özellikleri ile dikkat çeken Reno3 serisi 48MP ana kamera, 13MP telefoto lens, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP siyah beyaz kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi ile geliyor. Reno3 Pro’nun ön tarafında 32MP'lik bir kamera, Reno3 modelinde ise 44 MP'lik bir ön kamera yer alıyor. Daha iyi selfie için Gece Modu algoritması ile destekleyen Reno3 Pro'da yüzde 87 daha geniş görüş açısı yakalamak için Geniş Açı Sabitleme Modu bulunuyor. Reno3 Pro 6.599 TL, Reno3 ise 3.999 TL fiyatla satışa çıkıyor.