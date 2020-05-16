Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Quok Games kurucusu Burak Güneş Özgüney, Rapair Master 3D’nin telefon tamir oyunu olduğunu belirterek “Oyunda oyuncunun karşısına bozuk telefonlar, dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar geliyor. Oyuncu da basit mekaniklerle bu aletleri tamir ediyor. Yeri geliyor kırık cam koruyucuyu değiştiriyor, yeri geliyor pas temizliyor. Yeni seviyelerle birlikte yeni cihazlar ve geliştirilebilir bir mağazaya sahip oluyorlar. Oyun çok hızlı bir şekilde yükseldi ve 5 gündür ABD’de ilk sırada” dedi. Salgın sebebiyle evde kalan insanların oyuna yöneldiğini belirterek “Oynanma sürelerinin artması da mobil oyunlarda geliri olumlu etkiledi. Böyle bir dönemde birinci sırada bir oyunumuz olması da organik indirme sayımızı artıracaktır. Şu anki planımız bir süre daha hypercasual oyun yapmaya devam edip en azından bu başarıda bir oyun daha çıkarmak. Sonrasında ekibi yavaşça büyütüp biraz daha büyük oyunlar yapmak istiyoruz” diye konuştu.