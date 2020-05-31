Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İngiltere'nin ortak 5G için G7 ülkelerine çalışma teklifinde bulunması beklenirken bu ülkeler arasında Avustralya, Güney Kore ve Hindistan da yer alıyor. Ayrıca 5G için Finlandiyalı Nokia ile İsveçli Ericsson'dan da destek alınabileceği belirtiliyor.

Çinli bir eski istihbarat subayı tarafından kurulan Huawei'nin hızlı bir şekilde yayılması; bilgi ve veri güvenliği konusunda birçok soru işaretine sebep oluyor. Ortak bir konsorsiyumun oluşturulması durumunda Huawei devre dışı kalabilir.

Öte yandan İsveç’in telekom şirketi Tele2’nin 5G’ye geçtiklerini duyurdu. 5G’yi değerlendiren Tieto’nun yöneticisi Caner Aktürk “Canlı yayınlardaki 5-10 saniyelik duraklamalar aza inecek” dedi.