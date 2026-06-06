İhlas Haber Ajansı
Ailesine saldırıp 4 kişiyi yaraladı! Bir de intihara kalkıştı
Ankara’da aile fertlerine bıçaklı saldırıda bulunan yabancı uyruklu kişi, 4 kişiyi de yaraladı. Aynı bıçakla intihar teşebbüsünde de bulunan saldırgan, kendisini de yaraladı.
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3. Sayfa az önce
Ankara'nın Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, aynı evde yaşadığı aile fertlerine bıçakla saldırdı.
- Saldırgan, olayın ardından bıçakla intihara kalkışarak kendisini de yaraladı.
- Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı, ikisinin durumu ağırdı.
- Olay, komşuların ihbarı üzerine polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle ortaya çıktı.
- Saldırgan ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Ankara'nın Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenden dolayı aynı evde yaşadığı aile fertlerine bıçakla saldırdı.
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Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırganın olayın ardından bıçakla intihara kalkıştığı sırada kendisini de yaraladığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.
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