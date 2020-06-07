Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen proje kapsamında İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay’daki Suriyeli girişimcilere 26,4 milyon avroluk hibe desteği verilecek. Program 48 aylık bir süre için geçerli olacak. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez “Kalkınma Ajanslarının da desteğiyle koruma altındaki Suriyeli için yeni bir proje başlatıyoruz. Özellikle teknoloji ile ilgili projeler üzerine çalışılacak Suriyeli dostlarımızı startup yapmak istiyoruz. Türk ortakları da olacak. Ayrıca teknoloji merkezleri de bu projeye başvurabilecek. Oradaki destek bekleyen girişimciler, yeni fikri olanlar bu projeden yararlanacak” dedi. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkez (ICMPD) Başkanı Michael Spindelegger de proje ile Suriyeli göçmenlerin iş kurmaları ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Böylece iş işgücüne katılımları sağlanacak ve sosyo-ekonomik yaşama entegre olacaklar” diye konuştu.

PROJEDE ARANACAK ŞARTLAR

Türk ve Suriyeli göçmen müteşebbislerin birlikte hareket ederek ulusal ve global pazarı hedeflemesinin amaçlandığını projede %60-%40’lık Suriyeli göçmenler lehine bir katılım şartı getirildi. 18-44 yaşları arasındaki girişimcilerin başvuracağı projede kadınlar için de yüzde 30 kota ayrıldı.