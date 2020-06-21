Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Gaming sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yükselen bir alan. 2019 yılında 140 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sektör Türkiye’de ise 1 milyar dolarlık bir pazara sahip. Pandeminin etkisiyle âdeta gaza basan sektörde satışlar 10'a katladı. Oyun sektörünün önde gelen platformlarından bir olan İncehesap.com'un kurucu ortağı Nurettin Erzen, pandemi ile online oyuna yönelik ilginin arttığını belirterek, yüzde 200’ler seviyesinde büyüme tahmin edildiğini söyledi. Bu durumun kendilerini de olumlu etkilediğini ifade eden Erzen "Gaming ürünleri başta olmak üzere bilgisayardan beyaz eşyaya, akıllı telefondan, ev sineması sistemine kadar 70 kategoride 2.500 ürünü kullanıcı ile buluşturuyoruz. Evlerde kalmaya başladığımız mart ayından haziran ayına kadar gaming hazır sistemlerde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 13 kat satış artışı yaşadık. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda gaming için kullanılan klavye satışlarında yedi kat, notebooklarda 11 kat, mouse satışlarında ise beş kat artış yaşandı. 2020 yılının ilk beş ayındaki ciromuz, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 kat artarak 130 milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılı sonunda hedefimiz, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 70 büyüme sağlamak" dedi.



PEAK GAMES ETKİSİ

Peak Games'in satışının da oyun sektörüne olan ilgiyi artırdığına değinen Erzen "Türkiye’de gaming alanında çalışan yazılım mühen-dislerinin sayıları hızla artarken, bir yandan da giderek daha fazla sayıda gamer’ın profesyonelleştiğini, gaming sektörünü önemli bir kariyer alanı olarak gördüklerini gözlemliyoruz. Son dönemde, global firmaların Türk oyun şirketlerini büyük rakamlara satın almaları da bu alandaki gelişmenin önemli bir göstergesi. Tüm bu göstergeler, yalnızca ülkemiz bilişim sektörü için değil, ekonomimizin gelişip serpilmesi, uluslararası arenada faaliyet gösteren daha çok sayıda teknoloji şirketimizin olması adına büyük önem taşıyor" diye konuştu.



Her cuma indirime koşuyorlar

İncehesap.com üzerinden her cuma akşamı Gaming Gecesi düzenlediklerini dile getiren Nurettin Erzen, 50’ye yakın üründe yüzde 50’ye varan indirimler sunduklarını söyledi. Gaming Gece’sini takip eden süreçte satışların arttığını belirten Erzen "Gaming Gecesi’nin olduğu cuma günü, çarşamba ve perşembe günleri yapılan normal satışlardan yüzde 200 ile yüzde 300 oranında daha fazla satış gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına ihracat yapacak;

GamePower markası ile kasa, klavye, kulaklık, monitör, mouse ve mousepad satışı yapan firma dünyaca ünlü James Donkey markasının Türkiye’deki distribütörlüğünü yürütüyor. Erzen, gaming alanında deneyimlerini yurt dışına da taşımak istediklerini belirterek "İlk ihracatımızı bu yıl gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak Gamepower markamızla ABD pazarına açılmayı ve ardından Avrupa ve MENA pazarlarına ihracat yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu



Beşiktaş'ın sponsoru

Beşiktaş Esports’un ana sponsorluğunu üstlenerek esporculara yönelik desteğini sürdürüyor. Daha öncesinde Şampiyonluk Ligi’nde yer alan Crew ve Gamers of Future takımlarının sponsorluğunu da üstlenen firmanın bireysel sporcular dâhil 100’ün üzerinde sponsorluğu bulunuyor.



Beyaz eşya üçe katlandı

Aralarında elektronik ev eşyaları, beyaz eşya, zirai aletler, mücevherat gibi pek çok kalem bulunan çok sayıda ithal ürüne, 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi getirilmişti. Ek vergi kararı ile beyaz eşya satışlarında patlama yaşandığını dile getiren Erzen "11 Mayıs tarihinden haziran ortasına kadar yaptığımız beyaz eşya satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 292, 11 Mayıs öncesi 1 aylık döneme kıyasla ise yüzde 227 artış gösterdi" dedi.