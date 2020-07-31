Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amazon CEO'su Jeff Bezos, babasız ve zorluklar içinde büyüdüğünü, bu işe evlerinin garajında internette kitap satarak girdiğini ifade etti ve gizli bilgileri toplayıp kullanma suçunu reddetti. Şirketinin küçülmesini önerenlere de Bezos “ABD perakende pazarındaki payımız yüzde 4’ten az. Walmart, Amazon’dan iki kat büyük” diye cevap verdi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg şirketine yöneltilen 'nefret söylemleri', paylaşımların uygun şekilde denetlenememesi, kullanıcıların gizliliğinin ihlali ile haksız rekabet eleştirilerini cevapladı. Acil bir tehlike ve zarar teşkil etmedikçe Facebook'un ifade özgürlüğünü savunduğunu söyleyen Zuckerberg “Biz, Amerikan ekonomisinin üstüne kurulduğu demokrasi, rekabet, katılımcılık ve ifade özgürlüğü değerlerine inanıyoruz” dedi. Google CEO'su Sundar Pichai, yazılı ifadesinde şirketlerinin internet reklam maliyetlerinin yüzde 40 düşmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Apple CEO'su Tim Cook ise “İddiaların aksine Apple baskıcı bir pazar payına sahip değildir” ifadesini kullandı ve komisyonları yükseltmediklerini söyledi.



Trump: Adaleti ben sağlarım

ABD Başkanı Trump, kongre öncesi attığı Tweet’le bu şirketlerin sınırlandırılıp kontrol altına alınması çağrısında bulundu. Trump “Washington senelerdir konuşuyor, bir şey yapmıyor. Ülkemiz bunlardan bıkmış, usanmış vaziyette. Kongre adaleti sağlamazsa bunu Başkanlık kararıyla ben yapacağım” dedi.