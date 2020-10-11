Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

3 Aralık Perşembe günü online olarak gerçekleştirilecek olan Big Bang bir defa daha Türkiye’nin yükselen girişimlerini ağırlayacak. Yüz binden fazla kişinin takip edeceği etkinlikte 80 girişim standı online olarak gezilebilecek. Etkinlikte TOP 20 girişimler, sürpriz gösteriler ve konuklar sahne alacak. Kurulduğu günden beri İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi 2.991 girişime ve 6.544 girişimciye destek verdi. Desteklenen girişimlerin 864’ü şirketleşerek 248 milyon TL’lik ciroya ulaştı ve 3.600’den fazla kişiye istihdam sağladı. Toplamda 147 girişim 196 milyon TL’yi aşkın yatırım aldı ve değerlemeleri 1,8 milyar TL’ye ulaştı.