Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

General Trading Company CEO’su ve Kurucu Ortağı Alex Amarteifio Bloomberg, ekonomiye yön veren en güçlü silahın yapay zeka olduğunu vurguladı. Bloomberg, “ Sermayemizi 9 ay gibi kısa bir sürede 1 milyar sterline yükseltmeyi başardık ve bunu korona krizi koşullarında gerçekleştirdik. Bu çok dikkat çekti. Finans piyasalarındaki şiddetli gerilemeye rağmen biz bu süreçten büyüyerek çıktık” dedi. Şirketi rakiplerinden ayıran en önemli özelliği, finansal yönetimde algoritmik ticaret ve yapay zekanın tüm nimetlerinden faydalanması. Bloomberg, “Bu dönemde elde ettiğimiz kârın %95’ini kendimize özgü olarak geliştirdiğimiz yapay zeka sayesinde kazandık. İnsanlar bu konuya müdahale edemiyor. Ekonomide yapay zekanın kalıcı olmadığını savunanlar var. Ben buna katılmıyorum. Birçok analist, şirketimizin performansı konusunda iyimser açıklamalarda bulunuyor. Ayrıca finansal piyasalarda da geleceğe dönük yatırımlar için gereken öngörü ve öğrenmenin yapay zeka sayesinde çok daha olumlu sonuçlar vererek gelişeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Pentagon’un Yapay Zeka Mühendisi Tasarladı

Pazardaki birçok şirketin yapay zeka ve ticaret algoritmalarını kullanmaya çalıştığının altını çizen Bloomberg, “Biz bunu başardık ve başarımız kesinlikle tesadüf değil. Şirketimizin kurucuları ve yöneticilerinin tecrübeleri, başarımızın mimarıdır” dedi. “Kısa vadede şaşırtıcı bir başarıya ulaşmamızda birçok faktör etkili oldu” açıklamasını yapan Bloomberg, “Örneğin aldığımız al projemizde danışman olarak ihtiyaç duyduğumuz yapay zekayı sağlamanın yanı sıra J4cap’in kurucusu Jeff Glickman bir ürün tasarladı. Bu yapay zeka mükemmel sonuçlar verdi. Bahsettiğim kişi Pentagon'un kullandığı yapay zekayı tasarlayan kişidir. Sizce başarısız olma şansımız var mıydı” dedi.

Teknoloji Finansal Tecrübe İle Birleşti

Başarılarının güçlü bir ekiple ortaya çıktığını vurgulayan Bloomberg, “Yöneticilerimizden Barry Bannister, finans alanında uzun süredir faaliyet gösteriyor. Onun finansal deneyimlerini yapay zekanın eşsiz teknolojisi ile birleştirmek kâr oranımızı %100 artırdı. Finans piyasaları ile ilgili, onlarca ve hatta yüzlerce parametreyi biliyor. Yalnızca yapay zeka tek başına bir anlam ifade etmez. İnsanın bilgisi ve tecrübesi işin içine girdiği zaman sonuçlar mükemmel oluyor” şeklinde konuştu. “Haziran 2019’da stratejilerimizin ilk kombinasyonlarını denedik. Sonuçlar karşısında çok şaşırdık ve kesinlikle doğru yolda olduğumuza inandık” diyen Bloomberg, ”Yapay zekayı biz oluşturuyoruz ancak karşılıklı bir gelişim halindeyiz. Yapay zeka bizden eğitim alıyor ama bazı durumlarda bizi çok şaşırtıyor ve bazı şeyler öğretiyor” şeklinde konuştu.

Yapay Zeka İle Danışanların Kâr Oranları Yükseliyor

General Trading Company Strateji Danışmanı Barry Bannister ise “İşlemdeki birçok parametreye ek olarak, finansal piyasalardaki ticaret sembollerinin sayısı oldukça fazladır. Bir sermaye şirketi olarak müşterilerimize her zaman en iyi teklifleri sunmak zorundayız” ifadelerini kullandı. “Yapay zeka sayesinde, herhangi bir zamanda çok farklı finansal piyasalardaki 8000’den fazla farklı ticaret sembolünü taramış durumdayız” diyen Bannister, “Bu sayede ilgili birçok parametre incelenmiş oldu. Müşterilerimize, daha fazla ve daha hızlı kâr elde edebilecek teklifler sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: https://general-tradings.holdings