Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5'in (PS5) Türkiye fiyatı belli oldu.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PS5'in Türkiye fiyatını açıkladı. PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesaja göre PS5 ülkemizde 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.

Aynı açıklamaya göre, PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da satışa sunulacak.



PLAYSTATION 5’İN YURTDIŞI FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, PlayStation 5 Digital Edition 399,99 dolar/euro, PlayStation 5: ise 499,99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

PLAYSTATİON 5’TE HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?

Sony geçtiğimiz haftalarda platfrormda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...



Grand Theft Auto 5 (“expanded and enhanced” – Rockstar) – 2021

Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA



PLAY STATION 5'İN ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA

Project Athena (Square Enix) – TBA

Stray (Annapurna Interactive) – 2021

Returnal (Housemarque) – TBA

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA

Destruction Allstars (Lucid) – TBA

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA

Goodbye Volcano High – 2021

Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA

Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021

Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020

Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020

Solar Ash (Heart Machine) – 2021

Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021

Astro’s Playroom (Japan Studio) – TBA

Little Devil Inside – TBA

NBA 2K21 (2K) – Fall 2020

BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020

Demon’s Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA

Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA

Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021