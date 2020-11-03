Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak için televizyon sektöründe de dijitalleşmenin artık bir gereksinim olduğunu belirten Kanal 34, TV MOR, BRUKSELTURK, HUR TV kanallarının bünyesinde olduğu İstanbul Medya ve Dijital Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Askon TV Genel Yayın Yönetmeni Adil Koçalan, hayata geçirdiği projelerinden bahsetti. Her biri farklı yayın politikasına sahip dört kanalı olduğunu kaydeden Koçalan, “Günümüzde her şey dijitalleşiyor. Bundan 15 yıl önce dijital kanal kuracağım dediğimde, insanlar benimle ilgili farklı algılarda bulundu. Anlaşılmayı beklemedim, inandığım yolda yürüdüm. Şimdi aynı yolda hiç durmadan devam ediyorum. Kanallarım benim çocuğum gibi. 4 tane çocuğum var; Kanal 34, TV MOR, BRUKSELTURK, HUR TV. Onlara isim koyarken sanki bebeğime isim seçer gibi isim koydum” dedi.

Her bir kanalının farklı bir kuruluş amacı olduğunu ifade eden Koçalan, “ Kanal 34, İstanbul'a olan tutkumdan ve İstanbul'un dünya için gerçekten önemli bir şehir olduğunu düşünmemden kaynaklanıyor. İstanbul benim gözümde herkesin aşık olduğu ama gönlünde bir tek Leyla'sı olan Mecnun gibi sevdası, sadakati yüksek bir şehir. İstanbul şimdiye kadar kalbine aldığı herkesi, üzerinde taşıdığı her yüreği sımsıkı saklamış. Üzerine söylenen nice sözlere, yapılan anlaşmalara rağmen o kendi kendine şiir olarak kalmayı başarmış. Bakın dünyanın dört bir yanından şehrimize devlet büyükleri, sanatçılar, iş insanları geliyor. Yatırım yapıyor, şehrimizi çok seviyorlar. Hatta içlerinde daha sonra yerleşenler oluyor. Biz elimizdekinin yani bu güzel şehrimizin kıymetini yeterince bilmiyoruz. Benim bu kanalı kurma nedenlerimden bir tanesi de İstanbul'a sevdalı bir Mecnun olarak bu değerimizi unutmamak ve yaşatmaktır” diye konuştu.

“Kadın evrende bir dengedir, nesilleri üretendir”

Türkiye'de kadınlar için özel bir kanal olmadığını, bu yüzden sadece kadınların izlemesi için TV MOR kadın kanalını kurduğunu söyleyen Adil Koçalan, “Sadece kadınlarımız izlesin diye TV MOR kadın kanalını kurdum ve çok güzel tepkiler aldım. Kadınlarımız bizim en güzel değerimiz. Kadın evrende bir dengedir, nesilleri üretendir. Kadın kanalımızın başında İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel var. Hocamız vesilesi ile kanalda güzel programlar oluyor. Kanalımızda, her hafta alanında duayen isimler ağırlanıyor. Amacımız dünyanın her yerindeki kadınlarımıza ulaşmak. Onlara rehberlik etmek” dedi.

Koçalan, interaktif yayın politikası olan bu kanalda, anne, çocuk, sağlık, yemek tarifleri, kadın iş hayatı konuların yer aldığını belirtti.

“Türkiye'nin dışında bir Türk dünyası var”

Türkiye'de uzun yıllardır medya sektöründe çalışan usta televizyoncu Koçalan, yurt dışındaki vatandaşlar için de BRÜKSELTÜRK kanalını kurduğunu belirtti. Kanalı kurma amacının Türk dünyası olduğunu belirten Koçalan, “Türkiye'nin dışında bir Türk dünyası var. Bu dünyayı görmek, tanımak adına bu kanalı kurdum. Yurt dışında çok fazla vatandaşımız var. Belçika konumu itibariyle Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye komşu durumda. Dünya ekonomisinin nabzı Brüksel'de. Bu yüzden BRÜKSELTÜRK TV'yi kurdum” diye konuştu.

“Haber, televizyonculuğun olmazsa olmazı”

Medya sektöründe farklılıklar yapılması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'de ilk defa play out, dijital yayın sistemi ve IPTV'yi kendisinin kurduğunu belirten Kocalan, “30 yıldan fazladır televizyon sektöründeyim. Televizyon dünyasında kurduğum kanalların hepsinin bir kurulma nedeni var. Haber, televizyonculuğun olmazsa olmazı. Sadece haber amaçlı kurduğum HUR TV adında bir kanalım var. Bu kanalın diğer kanallardan farkı sadece haber kanal olmasıdır. Bu kanal için şuan Türkiye'de daha önce görmediğiniz, izlemediğiniz formatta haberler hazırlıyoruz. Genç, dinamik ve çok yetenekli bir kadromuz var. Bu kadro ile güzel işlere imza atacağız. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Başarılı olmak istiyorsanız, güzel çalışmalısınız. Başarının sırrı, işini sevmek ve dürüst çalışmaktan geçer'” ifadelerinde bulundu.