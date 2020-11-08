Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye akıllı telefon pazarında kartlar yeniden karılıyor. Pandemi ve yüksek vergilerin satın alma davranışlarını etkilediği pazarda Çinli markaların yükselişi dikkat çekerken Samsung, liderliği Xiaomi'ye kaptırdı. Canalys’in raporuna göre Xiaomi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti. Yüzde 21 pazar payı ile ikinci sıraya gerileyen Samsung'un satışları ise yüzde 17 geriledi. Google'un Android yasağı ile satışları yüzde 7 gerileyen Huawei yüzde 18 pay ile üçüncü sıraya yerleşirken Apple, yüzde 260 gibi etkileyici bir yükseliş göstererek yüzde 15 pazar payına ulaştı. Ancak buna rağmen dördüncülükten kurtulamadı. Diğer bir Çinli marka olan Oppo ise son dönemdeki atakları satışlarını yüzde 145 artırarak yüzde 7 pazar payı ile ilk beşe girmeyi başardı.

İKİ YILDA PAZAR LİDERİ

Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk, Xiaomi'nin pazara girişinin ardından iki yıldan daha kısa bir sürede Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası hâline geldiğini belirterek “Ürün geliştirme süreçlerimizde ve ilerlememizde sürekli görüşlerini bize bildiren Mi fanlarımızın ve kullanıcılarımızın desteği olmadan bu noktaya gelmemiz mümkün değildi. Ayrıca bu noktaya gelmemizde büyük katkısı olan başta Türk halkı olmak üzere medyaya, kanaat önderlerine ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Xiaomi olarak bu yıl 10’uncu kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Başarıya ulaşmamızda ve dünyanın neresinde olursa olsunlar herkese yenilikçi ürünler sağlama vizyonumuzu gerçekleştirmemizde büyük rol oynayan üç yol gösterici ilkemiz bulunuyor: Araştırmalarımız ve inovasyonlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz, herkese en yenilikçi teknolojileri sunmayı sürdüreceğiz. En iyi fiyat/performans oranına sahip ürünler sunmaya devam edeceğiz. En etkileyici ürünleri üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

SAMSUNG: YÜZDE 40,4 PAYA SAHİBİZ

Xiaomi’nin açıklamalarına Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung’dan cevap geldi. Samsung’dan yapılan açıklamada “Bağımsız araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte adet bazında yüzde 40,4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir” denildi.