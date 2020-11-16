Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Teknopark’ta insansız hava araçları üzerine çalışma yapan OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Utkucan Uyanık, önemli bir başarıya imza attı. Üniversite öğrencisi, fidan dikim çalışmalarında kullanılması amacıyla drone tasarladı. Salgın sebebiyle memleketine geldiğini “Ağaçlan Drone Projesi” ile Niğde Teknopark’a başvurduğunu, ön kuluçka merkezinde çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Uyanık “Drone, içinde fidan olan organik malzemeden üretilen kapsülleri belirli yükseklikten bırakıyor. Fidan kapsülleri de yüksek irtifadan hızla çarparak toprağa saplanıyor. Fidanı koyduğumuz malzeme organik olduğu için doğaya zarar vermiyor. Malzemeyi de kendim ürettim. Bu drone sayesinde ulaşılması zor alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yapılabilecek. Cihazım yaklaşık 30 dakika havada kalabiliyor, üzerindeki kamerayla anlık görüntü alınabiliyor ve elde ettiği verileri okuyabiliyoruz. Şu an dört fidan bırakabiliyor. İleride daha büyük bir cihazla daha çok fidan kapsülü taşımayı hedefliyorum. Projemi ekstrem ağaçlandırma için geliştirdim” dedi. Uyanık, cihazın şu an yaklaşık 500 metre yüksekliğe çıkabildiğini, iki kilometrelik menzili olduğunu sözlerine ekledi.