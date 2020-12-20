Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Keyifli programlarıyla son dönemin çok yakından takip edilen ismi Oğuzhan Uğur’un eğlenceli sohbeti ve sunumuyla renk kattığı gecede 1.000 davetli eğlenceyi dijital ortamda “en gerçekçi’’ hâliyle deneyimledi. Jojo eğlence ve etkinlik alanında Türkiye'nin Netflix'i olmayı hedefliyor. Kullanıcılar farklı şehirde bile olsa JoJo’nun sunduğu Odalı Bilet kategorisinden alacakları “tek bir bilet’’ ile beş arkadaşını konser veya etkinliğe davet edebiliyor. Ayrıca seyirciler peçeteye şarkı yazarak istekte bulunabilecek. Chat odalarında ise birbirleriyle etkileşime girerek sosyalleşebilecek. İsteyenler ‘Kutlama Paketi’ ile sevdiklerinin özel günlerini JoJo ile kutlayabilecek.