Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaismailoğlu, eSIM teknolojisinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği geliştirildiğini belirterek, “Bu teknoloji yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından geliştirildi. Fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 2021 yılında hayata geçecek” diye konuştu. Yakın zamanda eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde görmeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını söyledi.