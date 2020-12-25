Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Testlerinin Önemi

Otomotiv testleri, esasen aracın boyasından motor basıncına kadar çok geniş bir yelpazede uygulanmaktadır. Çoğu üretici ve yüklenici firma, hızlı geri dönüşlerle kapsamlı testler talep etmektedir. Örneğin elektrikli veya mekanik araç bileşenlerinin, suya, toza veya dış darbelere karşı dayanıklılığını kanıtlayan ve koruma sınıfını belirleyen IP testlerinin bir gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

Çeşitli sistemlerin ve bileşenlerin stres testinde araç parçaları, gerçek dünya koşullarının üzerinde test edilmektedir. Parçalar en zorlu testlere dayanabiliyorsa, ağır sürücülerin tipik kullanımlarında bile kolayca dayanabilir demektir. Çevre ve kullanım koşulları, araçların bütününe olduğu gibi belli parçalarına da ağır zarar verebilir.

Otomotiv testleri, aynı zamanda yürürülükte olan yasal düzenleme esaslarına uygun üretim yapmak bakımından da önemli olmaktadır. Bileşenler yasal düzenlemelere uymuyorsa veya arıza oluşturuyorsa, yasal işlemlere (davalara) muhatap olmak mümkündür. Ürünlerin çalışır durumda olduğunu gösteren test raporları ve belgeler dava sürecini durdurmakta veya maliyetli geri çağırmaları önlemektedir.

Ayrıca araçlardan kaynaklanan belli sera gazı emisyonları için, maksimum değerler talep edilmektedir. Üretim hatlarının bu gereksinimleri karşıladığından emin olmak için testlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Üretici firmalar, araçların veya bileşenlerinin daha uzun ömürlü olduğunu veya rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamak için de otomotiv testlerine güvenmektedir.

Keza araştırma geliştirme çalışmaları sırasında, bir tasarımı üretime sokmadan önce test etmek, son üründe bir değişiklik yapmanın gerekip gerekmediğini önceden doğrulamak açısından önemli olmaktadır.



ECE Regülasyonları Nedir?

ECE regülasyonları (ECE düzenlemeleri), motorlu araçlar ve motorlu araç parçaları için tek tip onay prosedürlerinin onaylanması veya oluşturulması için uluslararası teknik düzenlemelerdir. Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE), araç tasarımına yönelik tek tip bir düzenleme sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. ECE regülasyonu ile uyumlu araçlar, Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanan tüm otomotiv bileşenleri ve araçları için zorunlu bir gereklilik olan bir e-işareti taşımalıdır. Bu işaret sayesinde otomotiv üretici ve distribütör firmaları ürünlerini serbestçe sunabilmektedir.

Bugün münferit araç parçalarını, bileşenlerini ve sistemlerini kapsayan 150’ye yakın ECE regülasyonu bulunmaktadır. Bu regülasyonlara uymanın başlıca faydaları şunlardır: Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlamak, Birleşmiş Milletler ECE düzenlemeleri kapsamındaki diğer ülkelere pazar erişimi sağlamak, büyüme fırsatlarını yakalamak ve ürün geri çağırmalardan ve gelir kaybından kaçınmak.

EUROLAB, Avrupa otomotiv pazarına girmek ve güvenle araç ve bileşen ihraç etmek isteyen üretici ve distribütör firmaların yanında yer almaktadır. EUROLAB uzmanları, binek otomobiller, kamyonlar, otobüsler, motosikletler, römorklar ve tarım ve ormancılık araçları gibi çeşitli araç kategorileri için test, tip onayı ve uygunluk hizmetleri sunmaktadır.

ISO EIC ve EN Standartları

Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) tarafından yayınlanan ISO/TS 16949 standardı, otomotiv sektörü tedarik zinciri ve üretimindeki kusurların önlenmesine ve atıkların azaltılmasına odaklanan ve sürekli iyileştirme sağlayan bir kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Temeli, ISO 9001 Kalite yönetim sistemi standardına dayanmaktadır. ISO/TS 16949 standardı, ISO Teknik Komitesi ile Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF) tarafından hazırlanmıştır ve kalite yönetim sistemlerinin ülkeye özgü düzenlemelerini uyumlu hale getirmektedir.

Dünya genelinde yüzden fazla otomobil üreten firmanın yaklaşık yüzde 30’u bu standardın gerekliliklerine uymaktadır. Söz konusu standart sadece otomotiv ile ilgili ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ve ilgili değil, aynı zamanda kurulum ve servis işlemleri için de geçerlidir. Gereksinimler, tedarik zinciri boyunca uygulanacak şekilde tasarlanmıştır.

IEC standartları, ISO bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanmaktadır. Bu kuruluş, elektrikli ve elektronik ürünler için standartlar geliştiren ve bu alanda uygunluk değerlendirme sistemlerini işleten küresel bir kuruluştur. Bu kuruluşun başlıca amaçları, yayınlanan standartların dünyanın her yerinde kullanımını sağlamak, küresel pazarın gereksinimlerini karşılamak, karmaşık sistemlerin bir arada uyumlu çalmasına yönelik koşulları oluşturmak ve sektöre yönelik üretim süreçlerinin verimliliğini arttırmaktır. Aynı zamanda insan sağlığını ve güvenliğini iyileştirmeyi ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

EN standartları ise, Avrupa’daki resmi kuruluşlar tarafından oluşturulan ve ilgili komitelerde kabul edilen teknik standartlardır. Bu standartlar, çeşitli ürünlere yönelik minimum performans koşullarını ve test yöntemlerini içermektedir. EN standartları, çeşitli ürün gruplarına yönelik direktiflerin temel gerekliliklerine uyum sağlamak içindir.

EUROLAB’ın Gücü

EUROLAB, eğitimli ve deneyimli bir kadro ve güçlü bir teknolojik altyapı ile otomotiv sektöründe gereksinim duyulan her türlü testi gerçekleştirmekte ve üretici ve distribütör firmaların yaynında yer almaktadır. Bu testlerde kalite güvence açısından en modern yöntemler takip edilmektedir.

Motorlu araç ve bileşenler için uygulanacak test yöntemleri, testlerden beklenen faydaya göre belirlenmektedir. Bu testler, parçaların dayanıklılığını ve bunların çalıştırılmasının çevresel etkilerini de kapsamaktadır. Esas olarak test prosedürleri, parça dayanıklılığına veya dış esnekliğe bağlı olmaktadır. EUROLAB tarafından, geniş bir ürün çeşitliliği içinde parçaların gerekli standartları karşılama yeteneğini doğrulamak için tasarlanmış birçok test yöntemi uygulanmaktadır.

EUOLAB, testler sırasında karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelecek bir çalışan ve yönetici kadrosuna ve gelişmiş laboratuvarlara sahiptir. Ortaya çıkacak herhangi bir performans sorunu, firma verimliliği ve insan sağlığı için beklenmedik sonuçlar oluşturabilir. Ototmativ araç ve bileşenlerinin en etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için ayrıntılı testler gereklidir ve EUROLAB bu sorumluluğunu bilinçli bir şekilde yerine getirmektedir.

EUROLAB’ın gelişmiş laboratuvarlarında yıllardır, hem yerel hem de uluslararası otomotiv test ve belgelendirme hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetler güvenlik, güvenilirlik, uzun ömürlülük, dayanıklılık ve işlevselliği kapsamaktadır.

Kaynak: https://www.laboratuar.com