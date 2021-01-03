Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Blockchain Türkiye Platformu’nun üyeleri arasında da yer alan Bitexen, kripto para ve blockchain çözümleri ihraç edecek. Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem pandemi ile birlikte Bitcoin'in popülüterisinin arttığını, kripto para piyasasının 250-300 milyar dolardan 600-650 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. Erdem, "Dünyada parasal genişlemenin artması sonucunda para değersizleşirken, yatırımcıların ilgisi Bitcoin, Ethereum gibi dijital varlıklara kaydı. Dolar dâhil bütün kâğıt paralara karşı, dijital varlıkların yüzde 200’e yakın değer kazandığına şahit olduk. Aralık ayında yaşanan yükselişler incelendiğinde Bitcoin 220 bin Türk lirası değerlerine ulaştığını görüyoruz. Uzun vadede bütün dünyada kullanıcı sayılarının artması ve regülasyonların hayata geçmesi ile piyasa büyüklüğünün bu rakamların çok daha üstüne çıkacağını söyleyebiliriz" dedi.

Erdem, Bitexen olarak dijital varlık cüzdanları, ödeme sistemleri, hem yurt içi hem de yurtdışı piyasalara İzahname (Whitelabel) alanında çözümler sunduklarını ifade ederek şunları kaydetti: Platform Türk mühendisler tarafından oluşturuldu. Bitexen olarak kullanıcı sayısı ve işlem hacmi ile ilk üçte konumlanıyoruz. Yapmış olduğumuz kampanyalar ve sunduğumuz hizmetlerle en popüler dijital varlık alım satım platformuyuz. Platformumuzdaki dijital varlık sayısını 102’a yükselttik ve 5151 işlem çifti ile hizmet veriyoruz. Türkiye’de 70’den fazla dijital varlık alım satım platformu bulunuyor. Bitexen’e günde ortalama bin kullanıcı giriş yaparken 80 bin-300 bin arası trade gerçekleşiyor. Bu sayı zirve dönemlerinde bir milyonu bulabiliyor. Aylık 100 ila 200 bin aktif kullanıcıya hizmet veriyoruz. Şirketlere kullanıcı deneyimlerini geliştirmek adına blokzincir üzerinden dijital varlık oluşturma hizmeti de vereceğiz. Ayrıca markamızı uluslararası seviyeye taşıyoruz. Yurt dışına teknoloji çözümlerimizi ihraç ederek ülkemize katkı sunacağız. Türkiye'ye yönelik blokzincir hizmetlerimiz ise saklama hizmetleri, dijital varlık cüzdan entegrasyonları, akıllı kontrat hizmetleri ve dijital varlık oluşturma hizmetlerimiz mevcut.

15 MİLYONLA SINIRLI

Türkiye’nin ilk millî Coin’i olan EXEN Coin ile dünyada daha fazla söz sahibi olmak istediklerini ifade eden Erdem, “Türkiye’nin ilk millî Coin’i olan ve ERC-20 protokol standartlarında üretilen EXEN Coin’i 2018’de piyasaya sunduk. EXEN Coin’in arzı 15 milyon arz ile sınırlı. EXEN Coin ile yakın zamanda uluslararası piyasalarda da yer almayı planlıyoruz” diye konuştu.

HAYATIMIZIN AYRILMAZ PARÇASI OLACAK

Dijital varlıklara Türkiye'de de büyük ilgi olduğunu dile getiren Erdem, BTK’nın hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde yayınladığı kripto para araştırma raporuna dikkat çekerek “BTK raporu kripto paranın dünyada ve Türkiye’deki durumunu değerlendiren oldukça detaylı ve başarılı bir çalışma oldu. Raporu, On Birinci Kalkınma Planı’nda sinyali verilen dijital varlık çalışmalarının devamı niteliğinde görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda Merkez Bankası Dijital Para Birimlerini daha aktif, belki de hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak göreceğiz” dedi.